Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Wie gut sind die öffentlichen Grünanlagen in Zehdenick durch die langanhaltende Trockenheit des Sommer gekommen? Ein Desaster wie zuletzt auf dem neuen Festplatz, wo womöglich mehrere junge Platanen Opfer von Vernachlässigung geworden sind und offenbar Schaden genommen haben, sollte sich nicht wiederholen, versprach die Stadtverwaltung Zehdenick Besserung. Nunmehr hat die Verwaltung ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem etabliert. Daran lässt Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) keinen Zweifel aufkommen. Die Bewässerung von Neupflanzungen erfolge nun immer durch beauftragte Firmen. Entlang der Bundesstraße 109 sei der Landesbetrieb Straßenwesen für die Bewässerung der Bäume zuständig. Aufgrund der langanhaltenden Trockenheit im August habe die Stadtverwaltung zudem den städtischen Bauhof und einen weiteren Dienstleiter in die Bewässerung von Bäumen in Zehdenick eingebunden. Auch die Bewässerung der Bäume auf dem Festplatz, lange Zeit ein Problem, ist geregelt: Dort kümmern sich Mitarbeiter der Beschäftigungsgesellschaft für Arbeit und Qualifizierung (Aqua) Zehdenick darum, dass es den Bäumen wieder gut geht.

Kritik von Stadtverordneten

Der Stadtverordnete Nobert Gerth (Gemeinsam für Zehdenick) hatte in der Vergangenheit immer wieder auf Missstände bei der Pflege öffentlichen Grüns hingewiesen. Auch machte er sich Sorgen, dass die Stadt die Bewässerung der Bäume nicht in die Griff kriegen könnte. "Andere Kommunen bemühen sich da redlicher", stellte Gerth Mitte Juni fest. Vielerorts sehe man nun Bewässerungssäcke an den Bäumen hängen. Anderenorts würden auch die Bürger von den Kommunen gebeten, Bäume regelmäßig zu bewässern. Sogar die örtlichen Feuerwehren und die Polizei würden in solche Aktionen eingebunden. Es sollte mehr Herzblut aufgewendet werden, damit sich Missstände, wie sie sich im Frühjahr auf dem Festplatz in Zehdenick abzeichneten, nicht wiederholen.

Dass sich die Verwaltung bis dahin nicht ausreichend um die Pflege des öffentlichen Grüns gekümmert habe, diese Beobachtung hatte auch der Stadtverordneten Bernd Reinicke (Bürger für Zehdenick) gemacht: Die Stadt habe sich nicht genügend um die Pflege des Festplatzes und anderer Standorte gekümmert. Er fordere hier mehr Nachhaltigkeit ein. "Wir müssen doch nur nach Templin schauen, mit welchem Engagement dort das Grün gepflegt wird", stellte Reinicke fest. Die Verwaltung hat nun offenbar Lehren aus der Vergangenheit gezogen.