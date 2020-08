Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Wenn schon die Feierlichkeiten anlässlich 100 Jahre Rudersport in Beeskow coronabedingt ins kommende Jahr verschoben werden müssen, dann sollte wenigstens die Einweihung des neuen Fitnessgebäudes zu einem Fest für die Sportler werden.

Am Donnerstag wurde es gefeiert. Den Schlüssel zum neuen Haus, geschmückt mit knallroter Boje, damit er niemals untergehe, übergab Bürgermeister Frank Steffen an Vereinschefin Dagmar Voigt.

Bis zu zwanzig Sportler können in dem Haus künftig gleichzeitig trainieren. Ihre Kraft vor allem, um dann mit dem Boot auf der Spree noch schneller voranzukommen. "Der Ruderer wird im Winter gemacht", erklärte Dagmar Voigt. Und so gebe es jetzt gute Bedingungen, damit dies auch in Beeskow gut gelinge. 700 000 Euro hat die Stadt Beeskow in das neue Gebäude investiert. 530 000 Euro davon sind eingeworbene Fördermittel aus dem Leader-Programm.

Zum Haus gehören Fitnessraum und ein Bereich mit Umkleidemöglichkeiten, WC und Waschräumen, natürlich alles für Frauen und Männer getrennt. Von allen Räumen aus ist die Sauna erreichbar. Die muss noch eingebaut werden und und ist auch nicht Teil der städtischen Investition. Dafür kommt der Verein selbst auf. "Aber für das Tauchbecken haben wir gesorgt", sagt Kämmerer Steffen Schulze und weist auf die Spree. Und in die tauchen die Ruderer immer wieder mal ein, zum freiwilligen Bad. Hin und wieder aber kentert auch ein Boot. Rudern will geübt sein.

Bilderstrecke Kraftraumeinweihung beim Ruderclub Beeskow 1920 Bilderstrecke öffnen

Für den Neubau mussten die Sportler auf einen Teil ihrer Freiflächen verzichten, auch eine Garage wurde abgerissen. Und der Bau an sich war nicht ganz einfach. Weil ist im Baugrund Torfeinlagerungen gibt, wurde das Fitnessgebäude auf Pfählen gegründet. So ähnlich wie Teile der Tesla-Gigafactory in Grünheide.

Verbunden wurde die gestrige Übergabe des Fitnessgebäudes mit einer Bootstaufe. 2550 Euro steuerte die Sparkasse Oder-Spree aus Mitteln der Ostdeutschen Lotteriegesellschaft für einen neuen Renneiner bei. Baramundi heißt das Boot, dass nun vor allem vom Nachwuchs genutzt werden soll. Baramundi, in Australien mit rr geschrieben, steht für ein wechselhaftes Wesen. Der "König der Fische" lebt mal im Süß- und mal in Salzwasser, er wird männlich geboren und später zum Weibchen. "In der Spree gibt es ihn aber noch nicht", weiß die Vereinschefin.

Beeskow bekannt machen

25 Kinder und Jugendliche trainieren derzeit bei den Beeskower Ruderern. Insgesamt zählt der Verein gut 120 Mitglieder. Neben den Ruderern selbst gehören eine Gymnastikgruppe und ein paar Läufer dazu. Der Nachwuchs eifert heute den vielen erfolgreichen Ruderern, die der Verein in den vergangenen Jahrzehnten hervorgebracht hat, nach. Hervorzuheben aus dieser Schar ist vielleicht Jörg Schulze, der Junioren-Weltmeister im Doppelvierer. Schulze hat die Kreisstadt in der deutschen Ruderszene insgesamt bekannt gemacht. "Beeskow" wurde zu seinem Spitznamen, weil den Ort niemand kannte, bevor er erstmals zu einem Trainingslager der Ruder-Nationalmannschaft eingeladen worden war.

Und den Namen Beeskow in die Welt tragen und damit Werbung für die LOS-Kreisstadt machen, dass sollen auch Schulzes Nachfolger. Das jedenfalls wünschte sich Bürgermeister Frank Steffen bei der Übergabe des neuen Hauses.