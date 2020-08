Heißgetränk: Besonders am Morgen sind die Lkw-Fahrer dankbar für einen Kaffee und ein belegtes Brötchen. Sie müssen schon früh raus und freuen sich über die Aktion der Wölsickendorfer – auch, wenn sie dafür vom Gas gehen müssen. © Foto: privat

Jörn Kerckhoff

Wölsickendorf (MOZ) Es ist wirklich richtig hässlich an diesem Donnerstagmorgen. Wer nicht auf die Straße muss, bleibt lieber daheim. "Wir sind seit halb fünf im Einsatz und heute früh war es richtig ungemütlich. Es hat geregnet und dazu dann noch der Wind. Nur gut, dass jetzt wenigstens ab und zu mal die Sonne rauskommt", erzählt Timo Frohloff. Er gehört zu den 14 Freiwilligen, die die Fahrten der Betonmischer koordinieren, die gerade den Beton für die Fundamente der beiden Windkraftanlagen in Wölsickendorf heranfahren. Mit ihrer Aktion wollen die Wölsickendorfer verhindern, dass die alten Häuser, die entlang der Strecke stehen Schaden nehmen.

Suche nach Lösung statt Protest

Man kann gegen große Bauprojekte protestieren oder man kann nach Lösungen suchen. Karsten Eschner, Bürgermeister von Höhenland, und die Einwohner von Wölsickendorf haben sich für Letzteres entschieden. Dabei hielt sich die Begeisterung der Anwohner des Dannenberger Wegs – über den die Lkw fahren müssen – schon in Grenzen, als der Beschluss für den Bau der Windräder erging. Und zwar, weil es sich um eine Kopfsteinpflasterstraße handelt und die Häuser, die dort stehen, alt sind. So habe es Befürchtungen gegeben, dass durch die Erschütterungen der tonnenschweren Lkw Risse in den Mauern entstehen könnten, erzählt Eschner.

Für die Idee, die Straße einzusanden und mit Platten abzudecken, um die Erschütterungen abzufedern, gab es von der Straßenbehörde keine Genehmigung. "So blieb eigentlich nur die Möglichkeit, dass die Lkw in Schrittgeschwindigkeit über die Straße fahren", erzählt Karsten Eschner. Nun sind auf dem Weg aber grundsätzlich 30 km/h erlaubt und für die Lkw-Fahrer ist jede Verzögerung lästig. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen, um die Fahrer der "Trudelbecher", wie Timo Frohloff sie nennt, milde zu stimmen. Und wie ginge das wohl besser, als mit belegten Brötchen und was zu Trinken?

Genau das haben sich die Wölsickendorfer nämlich ausgedacht, um von vornherein ein gutes Klima zu schaffen. Das klappte schon im Frühjahr, als die Lkw anrollten, die den Weg zu den Standorten der beiden Windräder vorbereiteten. "Teilweise sind die freiwilligen Helfer dann sogar vor den Lkw hergelaufen, um die Geschwindigkeit vorzugeben", erzählt Karsten Eschner. Außerdem wurden an der Strecke Sensoren eingebaut, die die Erschütterung messen. Meldet ein Sensor Alarm, heißt es sofort runter vom Gas.

Die Freiwilligen sind übrigens nicht nur Bewohner der gefährdeten Häuser, sondern kommen aus dem ganzen Dorf. "Da funktioniert das Dorf", erzählt Eschner und freut sich daüber. Timo Frohloff erzählt: "Ich habe sowieso gerade Zeit, da kann ich auch was Sinnvolles tun."

Wenn der kleine Hunger kommt

Und wie finden die Lkw-Fahrer die Aktion? "Dass wir hier versorgt werden, ist natürlich super. Und dass wir eingebremst werden ist in Ordnung. Hier wohnen ja auch Leute", erzählt Raimund Kohsmann. "Wir sind bestens versorgt", lacht Andreas Klimke. Um drei Uhr ist er an dem Morgen aufgestanden, etwa fünf Mal müsse er wohl zwischen Bad Freienwalde und Wölsickendorf hin- und herpendeln, erzählt er. Mit dem Befüllen und Entladen des Betonmischers dauere eine Tour ziemlich genau eine Stunde. Klar, dass man da zwischendurch auch mal Hunger bekommt.

Jeweils vier freiwillige Wölsickendorfer übernehmen eine Schicht, funken auch hin und her, ob gerade ein Trudelbecher auf der Holperstrecke unterwegs war. Aneinander vorbeigekommen würden die nämlich nicht. So ist die Arbeit, die sie leisteten auch noch hilfreich für die Lkw-Fahrer.

Richtig zur Sache geht es übrigens im Oktober, wenn die übergroßen Transporter mit den Teilen für die Windräder kommen. Einen Vorteil hat deren Größe dann aber: Sie können eh nur sehr langsam fahren, um ihre Fracht auch heil ans Ziel zu bringen.