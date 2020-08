Annette Herold und Andreas Schmaltz

Fürstenwalde Anfang August hat Moritz Heinst seine Ausbildung begonnen. Beim Wasser- und Schiffahrtsamt in Fürstenwalde lernt der 20-Jährige alles, was er für den Beruf des Industriemechanikers wissen muss. Viele seiner Freunde würden studieren, berichtet er. "Die wenigsten machen eine Ausbildung in einem handwerklichen Beruf." Heinst blickt zuversichtlich auf seine dreieinhalb Jahre Lehre. Dass die Stimmung auf dem Ausbildungsmarkt getrübt ist, weiß Robert Kaltschmidt, Sprecher der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK). "Wir haben ungefähr 20 Prozent weniger Ausbildungsverträge zu verzeichnen", sagt er.

Für viele Betriebe ist es nicht leicht, freie Plätze zu besetzen, andere haben ihr Angebot reduziert. Doch die Firmen hielten zumeist an ihren Azubis fest und wollten weiter ausbilden, erklärt Clarissa Matos Bernal von der Arbeitsagentur. Nur einzelne hätten ihre Lehrstelle während der Corona-Zeit zurückgezogen. Von Herbst 2019 bis Ende Juli hatten die Betriebe bei der Arbeitsagentur Fürstenwalde 475 Lehrstellen gemeldet, 77 weniger als im Vorjahr."

Unternehmen müssen werben

Beim Fürstenwalder Stahlbauunternehmen Reuther STC beginnen im September drei Nachwuchskräfte. "Es war relativ schwer Kandidaten zu finden", sagt Sprecher Christian Klingelstein. Er sieht das Interesse an handwerklichen Berufen generell schwinden.

Der Reifenhersteller Goodyear Dunlop Tires hat in diesem Jahr gar keine neuen Auszubildenden eingestellt. Sprecherin Marie-Katrin Bickel begründet dies mit der Corona-Pandemie. In normalen Jahren gebe es aber keine Probleme, die freien Ausbildungsplätze zu besetzen.

Robert Kaltschmidt erklärt den Rückgang an Ausbildungsverträgen zum einen mit dem zeitlichen Verzug, der durch die Absage von Jobmessen und Bewerbungsgesprächen entstanden sei. Zum anderen würden Schüler ihre Optionen nutzen und zum Beispiel ein Fachabitur oder ein soziales Jahr absolvieren. "Sie lassen sich mehr Zeit mit der Berufswahl", erklärt Kaltschmidt.

Am 1. September 2019 sind Emilie Feldt und Hermine Prediger gestartet, nun ist ihr erstes Ausbildungsjahr im Erkneraner Rathaus fast vorbei. Natürlich sei manche Büroarbeit etwas trocken, sagt Hermine Prediger. Aber es gebe auch viel Spannendes im Rathaus zu erledigen. In diesem Jahr kommt dort niemand neu in die Lehre, in Schöneiche dagegen beginnt am Dienstag eine junge Frau ihre Ausbildung. In aller Regel werde alle zwei Jahre ein neuer Ausbildungsvertrag geschlossen, berichtet Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD). Ziel sei es, die jungen Leute später auch zu übernehmen.

Auch wenn die Wirtschaft temporär eine Delle erleidet, müsse Nachwuchs ausgebildet werden. Sonst werde der Kampf um Fachkräfte noch größer werden, glaubt Kaltschmidt. "Wir hoffen, dass sich der Trend noch ein wenig abmildert", sagt er. Es seien noch genügend Lehrstellen frei. Das bestätigt auch Matos Bernal: Ende Juli waren im Bereich der Arbeitsagentur Fürstenwalde noch 212 Jugendliche als lehrstellensuchend gemeldet. Gleichzeitig sind 233 Lehrstellen unbesetzt.