Volleyball in Eisenhüttenstadt

Kurt Kuhlisch

Eisenhüttenstadt Die Volleyballerinnen des VSB Offensiv Eisenhüttenstadt sind mit ihrem traditionellen Trainingslager am Senftenberger See in die Saison-Vorbereitung gestartet.

Die Trainer Annett Pfaffe und Kurt Kuhlisch, die 20 Kinder der Altersklassen U11 bis U16 und die fünf Bertreuer fanden wieder hervorragende Trainingsbedingungen vor. Insgesamt warten auf den Verein unter Vorsitz von Torsten Geller wieder viele neue Herausforderungen.

Die U11 (6 bis 10 Jahre) wird weitergeführt unter dem Trainerteam Anett Pfaffe und Katrin Bölicke mit etwa zehn Kindern. Hier ist die Hauptaufgabe, die Kids auf Volleyball einzustellen und im Juniorscup in verschiedenen Städten Brandenburgs nach und nach spielerisch zu fordern.

In den folgenden Altersklassen U12 bis U14 müssen die Sportler unter dem Trainerteam Torsten Geller und Kurt Kuhlisch mit ihrer gesamten Energie und Athletik mit dem Ball umgehen können sowie mit ihren Mitspielern als Team zusammen Volleyball spielen können.

Dieses Jahr soll im Großfeld des Jugendspielbetriebes eine Mannschaft in der U16 und U18 gestellt werden, wobei sich in der U16 einige Spieler erstmals auf dem Sechser-Feld spielerisch beweisen müssen.

Auch die neue 1. Damenmannschaft erwartet eine interessante Saison. Aus den ehemaligen Teams der Brandenburgliga und der Landesklasse wurde ein neues Team in der Landesliga gebildet und die Spielerinnen unter Trainer Florian Homm werden wieder um den Aufstieg in die Brandenburgliga Volleyball auf hohem Niveau spielen. Gleichzeitig verabschiedet der VSB Offensiv die vorherigen Trainerinnen Nicole Heinrich und Tina Luderjahn.