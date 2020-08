Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Die Arche Neuenhagen ist nicht nur Anlaufpunkt für Menschen aus der Umgebung und Kulturinteressierte – sie hält ein vielfältiges Beratungs-, Kurs- und Veranstaltungsangebot für alle Generationen bereit.

Das Café zum Karzer gilt als Offener Treffpunkt und bietet Räumlichkeiten für Feierlichkeiten aller Art. Auf dem Innenhof der Arche finden im Sommer die beliebten Open-Air-Konzerte statt; im Haus werden Seminare gehalten, kann man Künstlervorträgen lauschen und wird auch Kunst (wie die von Peter Cange in der Treppenhausgalerie) ausgestellt. Die Liste der Dienstleistungen und Möglichkeiten ist lang. Sie sind mit kulturellen Treffpunkten und sozialen Einrichtungen verknüpft. Ein gefragter Partner ist das Jugendhaus "Blaupause" für die Jüngeren, die Seniorenarbeit rückt mit dem Haus der Senioren auch immer stärker in den Fokus.

Die Zahl der hier Ehrenamtlichen hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. In allen Bereichen wird die Arche durch ihren Einsatz unterstützt. Gesucht werden derzeit neue Teilnehmer des Freiwilligen Sozialen Jahres oder für den Bundesfreiwilligendienst. Ganz neu im Team ist die Sozialpädagogin Jessica Wasse. Sie koordiniert seit August das Eltern-Kind-Zentrum. Neben der Krabbel- und Stillgruppe wird sie auch Schwangerenyoga und Babymassage anbieten und macht umfangreiche Beratungen.

Im Kulturausschuss hat sich die Gemeinde Neuenhagen eindeutig für die Fortführung einer Förderung ihres Mehrgenerationenhauses ausgesprochen. Es liege im gemeindlichen Interesse, dieses weiterhin als wichtigen Baustein im Netz der sozialen Dienste und Einrichtungen zu fördern, erläuterte der Fachbereichsleiter Gunter Kirst. Da sie die vielen Angebote für erforderlich halte, habe die Verwaltung die Beschlussvorlage eingebracht, das Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft des Internationalen Bundes weiterhin in die kommunalen Aktivitäten zur Schaffung guter Entwicklungschancen und fairer Teilhabemöglichkeiten für alle Bürger einzubinden und an den kommunalen Planungen zu beteiligen. Die Gemeindevertreter entscheiden am 3. September über eine Fortführung der jährlichen Kofinanzierung ab 2021 in Höhe von 10 000 Euro aus dem Bundesprogramm "Mehrgenerationenhaus Miteinander – Füreinander". Die Kommune muss für die kommenden acht Jahre ein Bekenntnis abgeben, dass sie das Haus bis 2028 entsprechend beteiligt und gewillt ist, dieses weiter zu finanzieren. Seit 24 Jahren bekommt die Arche Zuschüsse. Am 13. September 1996 wurde der Freizeittreff in der ehemaligen Dorfschule am historischen Dorfanger eröffnet. Derzeit beträgt die Förderung 45 000 Euro im Jahr seitens der Gemeinde, davon gehen 10 000 an das Programm des Mehrgenerationenhauses.

In diesem Jahr konnte die Arche ihre Demenzbetreuung in der Häuslichkeit sowie bei Gruppenangeboten ausbauen. "Die Grauzone ist nach wie vor groß. Wir wollen damit besser an die Betroffenen herantreten und Angehörige entlasten", sagt Lauckner. Mit ihrer Initiative "Büro aktiv 60+" will die Arche vor allem Anlaufstelle für aktive Senioren sein, die etwas dazuverdienen wollen oder sich zu Hause langweilen. In Kooperation mit dem Gewerbeverband werden stundenweise Tätigkeiten vermittelt.

Neu sind auch die Grundbildungskurse für funktionale Analphabeten. Niedrigschwellige Angebote wie Backkurse, die Reparaturwerkstatt oder das Lesecafé sollen den Zugang erleichtern, Dozenten stellt die Volkshochschule. In vertrauensvoller Atmosphäre vermitteln die Arche-Mitarbeiter Hilfsangebote. Insgesamt erweitert sich die Kurslandschaft stetig, sagt Lauckner: "Wir planen, unser Yoga-Angebot in den Vormittagsstunden weiter auszubauen und bieten demnächst Sitzyoga für Ältere an."

Ab 8. September wird Schrift- und Plakatmalerin Viola Rau neben der Illustratorin Antje Püpke Mal- und Kreativkurse für Kinder anleiten: bei Rau werden jeden Dienstag zwischen 15.30 und 16.30 Uhr Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren entsprechend ihren Neigungen an Mal- und Gestaltungstechniken herangeführt. Jeweils donnerstags, 15.30 bis 16.30 Uhr, vermittelt Antje Püpke Kindern bis 10 Jahren verschiedenste Maltechniken mit unterschiedlichsten Materialien – Anmeldungen über die Arche unter Tel. 03342 21584, Antje Püpke: 0176 82440994. Für Erwachsene bietet Viola Rau außerdem sonnabends ab 10 Uhr sowie nach Absprache Collagen- oder Chalk Paint-Workshops an (Anmeldung: Tel. 0172 4383613).