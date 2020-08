Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In der Barnimer Kreisstadt hat es während der Corona-Virus-Pandemie bereits digitale Sprechstunden mit Bürgermeister Friedhelm Boginski gegeben. Und der fertige Entwurf des Mobilitätsplanes 2030+ wurde der Öffentlichkeit auf einer Hybridveranstaltung präsentiert, die virtuell am Bildschirm oder persönlich vor Ort verfolgt werden konnte.

Für Mittwochabend waren alle interessierten Einwohner aus Nordend, Leibnizviertel, Stadtmitte und Ostend zu einem kontaktlosen Treffen mit dem Stadtoberhaupt sowie der aus Anne Fellner, Maik Berendt und Jan König bestehenden Dezernentenriege geladen. Die Führungsspitze der Eberswalder Verwaltung hatte sich im Raum 206 des Rathauses eingefunden. Wer aus dem Quartett nicht gerade Fragen des Online-Publikums beantwortete, trug eine Alltagsmaske.

Im Vorfeld waren die Eberswalder aufgerufen worden, ihre Fragen zu mailen. Es habe auf diesem Weg 61 Wortmeldungen gegeben, erklärte der Bürgermeister. Auch live konnten noch Themen angesprochen werden.

Auf Facebook ist die digitale Einwohnerversammlung bis Donnerstagvormittag schon mehr als 1500-mal aufgerufen worden. 26 Nutzer hatten ein Like abgegeben. Während der Liveübertragung hatten sich über diesen Sozial-Media-Kanal zeitweise bis zu 30 Interessierte zugeschaltet. Das virtuelle Treffen der Rathausspitze mit der Einwohnerschaft konnte auch über Youtube verfolgt werden. Da waren ebenfalls bis zu 30 Nutzer live dabei. Bis Donnerstagvormittag war das Video 141-mal aufgerufen worden. Wie viele Eberswalder den unkompliziertesten Zugang über die Internetseite der Stadt gewählt hatten, war nicht herauszubekommen.

Nachfrage regelt Angebot

Konkret ging es zum Beispiel über den Wochenmarkt im Stadtzentrum, von dem es ein Fragesteller besser gefunden hätte, wenn es ihn auch sonnabends geben würde und wenn er regionaler ausgerichtet wäre. "Wir stehen mit den Händlern in ständigem Austausch. Sie werden versuchen, Themenmärkte zu etablieren", sagte der Bürgermeister. Dafür müsste es dann aber auch eine spürbare Nachfrage geben. Er sei schon froh, dass im Zentrum dienstags und freitags und im Brandenburgischen Viertel mittwochs Wochenmärkte abgehalten würden.

Auskünfte zu Bauvorhaben

Den Eberswaldern sei dringend ans Herz zu legen, die Angebote rege zu nutzen, die von Einzelhändlern und Gastwirten unterbreitet würden, betonte Friedhelm Boginski. "Wir haben neben den etablierten Betreibern auch richtig coole junge Leute, die für Schwung sorgen", sagte das Stadtoberhaupt und zählte in seinem Werbeblock die Cafés "Kobamugasmus" und "Alte Post" sowie das wiederbelebte Restaurant "Mundtshof" auf.

Am häufigsten stand Anne Fellner Rede und Antwort. Sie nahm zu etlichen größeren und kleineren städtischen Bauvorhaben Stellung. Der Bitte um eine Verkehrsberuhigung in der Nordender Anliegerstraße Waldesruh erteilte sie eine Abfuhr. "Wir haben dort in der Spitze 151 Fahrzeuge pro Richtung und Tag gezählt. Da müssen wir nicht einschreiten", sagte die Dezernentin.

Am 2. September ab 18 Uhr steht die zweite digitale Runde an – dann für Westend, Brandenburgisches Viertel, Finow und die Clara-Zetkin-Siedlung.