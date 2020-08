Uwe Wuttke

Berlin (MOZ) Hertha BSC steht vor einer spannenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Das sieht auch Manager Michael Preetz so. Der 53-Jährige sprach am Donnerstag in einer Medienrunde über ...

... den Stand der Vorbereitung: "Wir haben früh begonnen, vor dem Hintergrund, dass viel Arbeit auf Trainer und Team warten", sagte Preetz. Die Mannschaft habe fleißig und intensiv gearbeitet. Für einige sei das ungewohnt gewesen.

... die Neuzugänge: Dabei legt Preetz unterschiedliche Betrachtungsweisen an. Lucas Toussart, schon im Winter von Olympique Lyon verpflichtet, aber zurück verliehen und erst jetzt bei der Hertha, habe am längsten keinen Fußball mehr gespielt. Genau genommen seit Februar. "Das hat man ihm angesehen, er braucht Einheiten und Spiele. Aber man sieht, dass er der Mannschaft viel geben kann." Außenverteidiger Deyovaisio Zeefuik vom FC Groningen helfe jeder Tag, "weil er aus einer anderen Liga kommt". Dass er bei Hertha mit Javairo Dilrosun, Daishawn Redan und Karim Rekik auf niederländische Landsleute trifft, helfe. Für Alexander Schwolow gehe es am einfachsten,. "Weil er vom SC Freiburg aus der Bundesliga kommt." Damit kenne der neue Torwart die Abläufe. "Deshalb hat er sich schnell integriert."

... den Transfermarkt: Preetz will sich da nicht unter Druck setzen lassen. "Bis zum 5. Oktober haben wir die Möglichkeit, Transfers zu machen. Es ist ein wahnsinnig schwieriger Transfersommer. Die Auswirkungen durch Corona spüren alle Vereine, ich erwarte, dass nach hinten heraus noch viel passiert." Auch weil dann Spieler bezahlbar werden, die den Verein auf ein nächstes Level heben sollen. Finanziell sind die Möglichkeiten dank der Windhorst-Millionen größer, "aber wir gehen mit den Ressourcen sorgsam um".

... ein Saisonziel: Da hielt sich der Manager ausgesprochen bedeckt. Solange die Mannschaft nicht komplett sei, mache es keinen Sinn, über Zielsetzungen zu sprechen. Zumal viele Spieler möglicherweise mitten in der Vorbereitung zu Länderspielen abgestellt werden.

... die anstehenden Länderspiele: Preetz erklärte dazu, dass der Verein sein Recht auf Abstellungsverweigerung geltend machen werde, sollten Hertha-Profis in Corona-Risikogebieten spielen müssen. "Wir werden keinen Spieler abstellen, wenn es gesundheitliche Bedenken gibt." Dies ist durch einen Fifa-Beschluss gedeckt. Gleich zehn Hertha-Profis sind für ihre Nationalteams nominiert worden.