Erkner (MOZ) Stefan Rohlfs (53) streift durch die drei Wohnräume im Erdgeschoss der Villa Lassen, weist auf Tische, Stühle, Wandgemälde und Regale: So könnte der Dichter hier einst gelebt haben, so oder zumindest ähnlich.

Wichtige Teile der Einrichtung im Gerhart-Hauptmann-Museum in Erkner stammen aus dem Nachlass des 1946 verstorbenen Trägers des Literaturnobelpreises. Zum Teil sind sie in einem Sonderzug von Agnetendorf in Niederschlesien, wo Hauptmann bis zu seinem Tod gelebt hat, mit dem Sarg des hochverehrten Schriftstellers in die sowjetische Besatzungszone verbracht worden. Diese Stücke wurden behutsam durch zeitgenössisches Mobiliar ergänzt.

Ein besonderer Kniff fand bei der Rekonstruktion des Wohnzimmers Anwendung: "Es wurde nach den Regieanweisungen aus dem Theaterstück ‚Einsame Menschen‘ nachempfunden", sagt Stefan Rohlfs, der das Museum seit 20 Jahren leitet. Geschrieben 1890, ein Jahr nach Gerhart Hauptmanns Umzug von Erkner nach Charlottenburg, weist die Szenerie starke Ähnlichkeiten zu seinem vormaligen Wohnambiente auf, bis in Details hinein.

Von 1885 bis 1889 lebte Gerhart Hauptmann in der Villa Lassen. Es war nur ein kurzer Abschnitt im Leben des Schriftstellers, aber ein prägender. Drei Söhne wurden dort geboren, und dort vollzog Hauptmann seine Abkehr von der Bildhauerei und Hinwendung zur Schriftstellerei; als ein Repräsentant aufkommender sozialkritischer, naturalistischer Stilrichtungen. Wichtige frühe Texte wie die Novelle "Bahnwärter Thiel" (veröffentlicht 1888) und das Drama "Vor Sonnenaufgang" (1889) sind in jenen Jahren entstanden.

Das Museum hält die Erinnerung an seinen großen Bewohner wach, mit einer Sammlung, zu der neben dem Mobiliar auch Bücher, Kleidungsstücke und andere Privatgegenstände, Bildhauerei und Dokumente gehören. "Mittlerweile hat das Museum einen recht guten Stellenwert im Rahmen der Brandenburger und auch Berliner Literaturmuseumslandschaft", sagt der studierte Museologe Rohlfs. Eine bescheidene Aussage – vor allem, wenn man sich die ambitionierten Pläne vergegenwärtigt, die an das Haus geknüpft sind: Die Stadt hat die Sanierung und einen Anbau für die repräsentative Villa beschlossen, die zu Hauptmanns Zeiten am südöstlichen Ende Erkners lag und im Laufe des 20. Jahrhunderts ins Zentrum hineingewachsen ist.

Aber der Reihe nach. Eine bewegte Geschichte hat das Haus hinter sich. Vor Hauptmann diente es dem Namensgeber Nikolaus Lassen, einem Handwerker, als Wohnsitz. Später war dort eine Gaststätte und nach dem Zweiten Weltkrieg eine Schule untergebracht. Von ihr wurde ein Anbau genutzt, in dem heute Teile der Ausstellung und ein Veranstaltungssaal Platz finden.

An diesem schlichten, grau verputzten Anbau stören sich Rohlfs und andere in der Stadt. Zu unpraktisch, zu klein, für ein Veranstaltungshaus mit Strahlkraft schlicht nicht geeignet – so die Einwände. Die Bauarbeiten für einen geplanten Abriss und Neubau sollen 2024 beginnen. Mit mindestens fünf Millionen Euro wird der wohl zu Buche schlagen. Künftig sollen auch die Tourismusinformation und die Stadtbibliothek dort untergebracht werden, die Ausstellung soll wachsen. In einem zweiten Bauabschnitt soll die Villa Lassen selbst denkmalschutzgerecht saniert werden. Rohlfs setzt darauf, dass während der gesamten Bauarbeiten eine "ganz kleine Besichtigungsmöglichkeit" erhalten bleibt – erst im Alt-, dann im Neubau.

Was die Inhalte angeht, so habe Rohlfs sich oft den jeweils neuesten Trends widersetzt: "Im Prinzip ist es eine klassische und konventionelle Ausstellung." Von einem ausufernden Einsatz an Medien und interaktiven Elementen ist er nicht überzeugt. Was nicht ausschließt, dass behutsam modernisiert wurde, so etwa 2007.

Rohlfs Laufbahn begann zunächst als Fremdenführer im Potsdamer Schloss Sanssouci. Per Fernstudium absolvierte er den Museologie-Studiengang in Leipzig. Die Leitung des Hauptmann-Museums übernahm er im Jahr 2000 – freilich ohne literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Aber: "Da Literatur immer mein Hobby war, fühlte ich mich hier sehr gut aufgehoben." Im Laufe der Jahre hat er sich zu einem Hauptmann-Experten entwickelt, der die Debatten mit führenden Germanisten nicht scheut.

Und als dieser Experte hofft Stefan Rohlfs heute auf ein Comeback Gerhart Hauptmanns im großen Stil. "Er ist zur Zeit nicht groß in Mode und steht im Schatten seines Zeitgenossen Thomas Mann. Aber das kann sich in Zukunft auch wieder ändern."

