Steffen Adam

Schönefeld (Steffen Adam) Am frühen Morgen füllt sich das Parkhaus 7 mit Autos aus allen Teilen Berlin und Brandenburgs. Auch Busse treffen im Minutentakt vor dem Hauptterminal ein und ein eigens eingerichteter Sonderzug aus Berlin machte mit Freiwilligen Halt auf dem unterirdischen Bahngleis.

Die rund 800 Flughafen-Tester müssen sich zunächst registrieren lassen, werden nach ihrem Gesundheitszustand befragt und erhalten eine Karte, auf dem der Ablauf der Übung vermerkt ist. Nach einer Einweisung in der Ankunftsebene des Flughafens holen sie sich vom Gepäckband einen Koffer und werden mit Sandwiches, Riegeln und Getränken versorgt.

In zwei Teams geht es auf die Ausgangspositionen für das erste Szenario. Team Schwarz macht sich auf den Weg ins Terminal und Team Rot begibt sich auf den Bahnhof. Erwartungsvoll stehen die überwiegend jungen Komparsen auf dem Bahnsteig neben einem Regionalzug, während sich auf dem gegenüberliegenden S-Bahnsteig die Flughafen-Prominenz versammelt, dazu Verantwortliche von Polizei, Feuerwehr, Bahn und anderen Organisationen. Auch der für die Baugenehmigung zuständige Landrat Stephan Loge, der den im Frühsommer 2012 geplanten zweiten Eröffnungstermin wegen eines fehlenden Brandschutzkonzeptes platzen ließ, beobachtet das Geschehen auf dem Übungs-Bahnsteig.

Mit etwas Verzögerung ertönt ein lautes Alarmsignal. Eine Frauenstimme sprich ruhig und langsam in Deutsch und Englisch: "Achtung, Achtung, dies ist ein Feueralarm. Verlassen Sie den Bahnhof sofort durch den nächstgelegenen Ausgang. Unterstützen Sie hilfsbedürftige Personen." Direkt im Bereich des Ausgangs "brennt" der Zug, der Nebel der Maschine zieht über Bahnsteig und Treppen. Schutzwände schließen sich, um eine Ausbreitung des Qualms zu verhindern, die Absauganlage zieht den Rauch in die Decke. Die Komparsen laufen dicht gedrängt über die enge Treppe in die nächstgelegene Ebene, von der es gut beschildert über spezielle Notausgänge in Richtung Willi-Brandt-Platz ins Freie geht. Man hilft sich dabei gegenseitig beim Aufhalten der Türen, packt bei Kinderwagen und Rollstuhl an. Auf dem großen Vorplatz gibt es die Vereinigung mit dem Team Schwarz, das den Brand ebenfalls unbeschadet überstanden hat.

Routine beim zweiten Alarm

Nach etwa einer halben Stunde gibt die Feuerwehr den Flughafen wieder frei, auch die Brandschutzanlage ist in ihren ursprünglichen Zustand gebracht. Als der Alarm für das zweite Test-Szenario ertönt, scheint es, als hätte sich bei den Komparsen etwas Routine eingestellt. Noch ruhiger und geordneter verlassen sie den zweiten Bereich über die vorgegebenen Notausgänge. Die Brandschutzanlage funktioniert wieder. Wie auch beim dritten Durchlauf, als es am Haupteingang der Ankunftsebene "brennt".

Nach fünf Stunden ist der Einsatz der Komparsen beendet, die dafür zwar keine finanzielle Entschädigung bekommen, dafür aber den Dank von Flughafen, Bahn und Feuerwehr, ein Lunchpaket, Getränke und ein paar Werbeartikel. Den Flughafen noch vor der Eröffnung in dieser Form kennenzulernen, war für viele der Tester wohl eher die Motivation, bei der Übung mitzumachen.