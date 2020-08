Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es geht um ein fiktives Kapital von 50 000 Euro, das durch eine clevere Anlagestrategie möglichst vermehrt werden soll. Jeweils vier Jungbörsianer machen dabei gemeinsame Sache. Sie haben vier Monate Zeit, in Aktien, Wertpapiere und Fonds zu investieren.

"Der Wettbewerb startet in einer für die Wirtschaft ungemein aufregenden Zeit", sagte Uwe Riediger, Vorstand der Sparkasse Barnim, zum lokalen Auftakt für das Planspiel Börse, das Grundkenntnisse über die Funktionsweise der Börse vermittelt und den Teilnehmern so manchen Nervenkitzel bescheren dürfte. Barnims Sparkassen-Vorstand benannte die Ungewissheit darüber, dass es wegen der Corona-Krise einen zweiten Lockdown geben könnte, den Handelskrieg zwischen den USA und China sowie nicht zuletzt die Präsidentschaftswahlen in den USA als Faktoren, die Einfluss auf die weitere Kursentwicklung nehmen dürften.

Die besten Aussichten auf ein gutes Abschneiden beim Planspiel Börse habe nicht, wer besonders rücksichtslos zocke, sondern wer verantwortungsbewusst fundierte Entscheidungen treffe, erklärte Fabian Benzinger, der in der Sparkasse Barnim tätig ist und den Wettbewerb betreut.

Bisher haben sich barnimweit etwa 30 Teams angemeldet. Der Einstieg ist allerdings noch bis zur Spielmitte am 11. November möglich. "Für alle Teams gilt, dass sie während des Wettbewerbs mindestens drei und maximal 500 Käufe und Verkäufe tätigen dürfen", sagte Fabian Benzinger. Wer seine Entscheidungen nicht aus dem Bauch heraus treffen wolle, stehe in der Pflicht, sich umfassend über das politische und wirtschaftliche Weltgeschehen auf dem Laufenden zu halten. Dazu böten sich einschlägige Internetforen, Nachrichtensender im TV und die Tageszeitung an.

Extrapunkte für Nachhaltigkeit

Die Jungbörsianer haben die Wahl, ihre fiktiven 50 000 Euro auf den Börsenplätzen in Frankfurt am Main, Madrid, Wien, Mailand und Stockholm einzusetzen.

"Uns interessieren vor allem Aktien von Unternehmen, die ökologisch wertvolle Produkte herstellen", verriet Florian Raake (15), Zehntklässler aus dem Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in Eberswalde. Da treffe es sich, dass es beim Planspiel Börse auch eine separate Nachhaltigkeitsbewertung gebe, ergänzt Gero Stöwe (14), der an der gleichen Schule ebenfalls in eine zehnte Klasse geht.

Kontakt auf www.planspiel-boerse.de oder bei der Sparkasse Barnim