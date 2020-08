MOZ

Beeskow (MOZ) Mit einem Trainingswettkampf, an dem neben dem Nachwuchs von "Leichtathletik in Beeskow" auch Sportler aus Frankfurt und Eisenhüttenstadt teilnehmen, starten die Leichtathleten in die Saison.

Das Kreisgesundheitsamt hat dem ausgeklügelten Hygienekonzept zugestimmt, so dass auch das 3. Beeskower Bahngehen in den Wettkampfabend integriert werden kann. Rund 100 Starter werden dazu zwischen 16.30 und 19 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum erwartet. Die Erfahrungen sollen für die Landesmeisterschaften genutzt werden.

Wie schnell die Geher sind, bewies Hagen Pohle, der in diesem Jahr Wettkampfleiter in Beeskow ist, vor dem 2. Beeskower Bahngehen. Damals trat der Olympia-Geher gegen den Freizeitläufer Michael Heinze aus Beeskow an und gewann locker. Michael Heinze läuft den Marathon immerhin unter 3:30 Stunden. Das muss man erst mal schaffen.