Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Die Stadtverordneten werden demnächst erneut die Zusammensetzung des Hauptausschusses auslosen müssen. Nach dem bereits öffentlich bekannt gewordenen Wechsel von Frank Bornschein und Dave Bogs von der SPD zur Fraktion Freie Wähler und Waldbad hat die Fraktion nun beantragt, einen zusätzlichen Sitz in dem Gremium zu bekommen. Das bestätigte Fraktionschef Torsten Gärtner auf Anfrage.

BVB/Waldbad haben durch den doppelten Zuwachs nun genauso wie die Partei Die Linke und die AfD vier Mandate in der Stadtverordnetenversammlung. Damit steht allen drei Fraktionen theoretisch ein weiterer Sitz zu. Allerdings ist im Hauptausschuss nur noch ein weiterer Platz frei, sodass nun gelost werden muss.

Bereits Anfang August hatten die Stadtverordneten losen müssen. Seinerzeit war der parteilose Nino Pawlak als Fraktions-Chef der AfD zurückgetreten und in der Folge aus der Fraktion ausgeschieden.

In der SVV-Sondersitzung am 6. August musste daher zwischen Linken und AfD gelost werden. Nun kommt mit der Fraktion BVB/Waldbad ein dritter Akteur ins Spiel. Der seinerzeit gewählte Andreas Grote könnte seinen damals gewonnenen Sitz also schon wieder verlieren.

Unter Umständen könnte es sogar dazu kommen, dass Frank Bornschein wieder in das Gremium einzieht, in dem er bis zu seinem Rückzug aus der SPD schon gesessen hat. Nun aber mit anderem politischen Hintergrund.