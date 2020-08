Gönnt sich auch mal eine Ruhepause: Volker Wagner beim Teetrinken hinter seiner Werkstatt im Container an der Hafenmühle Kienitz. Die Graffiti an den Außenwänden hat Sander Bartel gestaltet. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Kienitz (MOZ) Der zentrale Info-Punkt zu den Kunst-Loose-Tagen ist wie immer im Gasthaus "So oder so" im Letschiner Ortsteil Wilhelm­s­aue zu finden. Doch Ausflügler und Neulinge der über die Region hinaus geschätzten Veranstaltung werden auf ihrer Tour durchs Oderbruch an diesem Wochenende bestimmt bereits viel früher abgelenkt.

Durch Nummern und Pfeile, Aufsteller und dergleichen, die den Weg zu den mehr als 30 teilnehmenden Künstlern weisen. ­Nicht selten haben sich diese auch Kollegen eingeladen, um sich gemeinsam zu präsentieren. Oft nicht zum ersten Mal. Und wer sich fast auf einem Familienfest in und an den geöffneten Ateliers und Werkstätten wähnt, liegt mit dieser Einschätzung nicht falsch.

Schwierige Situation für Künstler

Viele Künstler und Besucher kennen sich bereits aus den Vorjahren, freuen sich auf das Wiedersehen. Erst recht in dieser durch Einschränkungen geprägten Zeit. Und erst recht, weil Ausstellungs- und Präsentationsmöglichkeiten zum Teil immer noch rar sind. So werden sich die Gespräche wohl häufig um die eine Frage drehen: Wie die Künstler in dieser schwierigen und existenzbedrohlichen Situation zurechtkommen.

"Ich lebe zurzeit von Arbeitslosengeld II", sagt Volker Wagner. Einige seiner Metallarbeiten stehen zurzeit im Coworking in der Alten Schule in Letschin. Auch zum Verkauf. Seit 2013 lebt er in der Oderbruchgemeinde, hat drei Jahre später von Franziska Labes die Schlüssel zu dem einstigen Trafo an der Hafenmühle Kienitz bekommen. Der habe ihn sehr an "seinen" Fahrschulschacht im Berliner "Tacheles", dem alternativen Kunst- und Kulturhaus in der Oranienburger Straße, erinnert. "Der Trafo ist genauso cool, nur auf dem Land", sagt der 58-Jährige, der – was seine Kunst angeht – noch immer in der Hauptstadt zu finden ist. Mit 70 bis 75 Arbeiten auf und am "Klipper" an der Spree.

Über die "geilen Zeiten in Mitte" in den 1990er-Jahren, die Freiheit und die Partys, erzählt der gelernte Tischler genauso gern wie später über die Jahre auf Schloss Ernich in Remagen. Ursprünglich kommt er allerdings aus dem Südschwarzwald. Seine künstlerische Vorliebe für Metall verdanke er einem Berliner Hausmeister, der ihm ein altes Schweißgerät schenkte. "Ich hatte Ende der 1980er-Jahre eine Fabriketage in der Oranienburger Straße gemietet, um Möbel zu bauen. Mit dem Gerät konnte ich dann selbst Tischbeine aus Metall herstellen." Die Tacheles-Zeit sei dann ziemlich rustikal und vor allem schnelllebig gewesen.

Ruhiges Plätzchen an der Oder

"Bei Jörg und Franzi hier in Kienitz habe ich ein ruhiges Plätzchen gefunden", sagt Volker Wagner und genießt die Oder nur ein paar Schritte entfernt. In Höhe der Hafenmühle steht hinter dem Deich auch das O-Kroko, eine noch nicht fertige Holzarbeit von ihm. Dass Hochwasser diese einmal gefährden könnte, sei kein Problem. "Nur für Brennholz war der umgestürzte Baum zu schade."

Bei den Kunst-Loose-Tagen sei er zum vierten Mal dabei. "Da freue ich mich immer drauf", erklärt Wagner und verweist auf Leo Kondeyne, den er noch vom Tacheles kennt und der bei Jörg Hannemann nun mit zu Gast ist. Und sonst? "Ich bin optimistisch. Mitte Juli war eine Frau bei mir und hat sich einige meiner Stücke schon ausgesucht. Du musst einfach dranbleiben." In dem einstigen Trafo will er übrigens einen "Showroom" einrichten. Auf dem Weg dorthin stehen bereits einige größere Skulpturen.