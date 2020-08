Steffen Göttmann

Wriezen (MOZ) Nach mehr als einem Jahr Arbeit und Diskussionen hat das Amt Barnim-Oderbruch dem Amtsausschuss die Endfassung der Kita-Gebührensatzung zum Beschluss vorgelegt. "Wir haben mehrere Proberechnungen vorgenommen, um festzustellen, ob wir mit dem Geld hinkommen", sagte Sylvia Borkert, Hauptamtsleiterin und stellvertretende Amtsdirektorin, in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Dienstagabend. Vielfältige Neuregelungen im Sozialgesetzbuch veranlassten die Verwaltung, die Gebührensatzung ihrer Kitas zu überarbeiten. Die neue Satzung gilt für die Kita "Rappelkiste" in Altreetz, die Kita "Liebe Liesel" in Bliesdorf, die Kneipp-Kita "Sonnenschein" in Neulewin, die Kita "Lila Launebär" in Neutrebbin sowie die Kita "Kleine Waldstrolche" in Prötzel. Sylvia Borkert ist sich sicher, dass es Diskussionen in den Kitas geben wird. Deshalb werde die neue Gebührensatzung in jedem Kita-Ausschuss vorgestellt. "Wir schicken auch noch Elternbriefe heraus", kündigte die Hauptamtsleiterin an.

1,20 Euro pro Mittagessen

Für das Mittagessen zahlen die Eltern künftig 1,20 Euro pro Kopf . "Den Rest übernimmt das Amt", sagte Sylvia Borkert. Die 50 Cent öffentlicher Zuschuss seien mit eingerechnet, so dass das Amt gut zurecht komme und die Eltern nicht extra bezahlen müssten.

Die Bemessungsgrundlage für die Kita-Gebühr sei das Einkommen der Eltern. Jetzt gelte das Nettoeinkommen der Eltern, vorher sei das Bruttoeinkommen als Grundlage verwendet worden. Geändert und nach oben geschraubt worden sei die Gebühr für Gastkinder, ergänzte Sylvia Borkert. Dieser Gebührensatz sei seit dem Jahr 2000 nicht verändert worden und musste nun den aktuellen Bedingungen angepasst werden. Das Angebot für Besucherkinder ist auf 20 Betreuungstage im Jahr und maximal acht Stunden täglich in Krippe und Kindergarten sowie maximal vier Stunden im Hort begrenzt. Der Amtsausschuss stimmte bei einer Einhaltung mehrheitlich der neuen Satzung zu.