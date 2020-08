Jeanette Bederke

Frankfurt (Oder) (dpa) Izabella Parowicz und Melanie Nowak schauen konzentriert auf den Computer-Bildschirm, auf dem der vergilbte Auszug eines alten Kirchenbuches zu sehen ist. Während der Laie dabei nicht viel zu erkennen vermag, beginnen die beiden Frauen, die schnörkelige Handschrift zu lesen. Beide kennen sich aus mit Latein, aber auch mit alter deutscher Sütterlin- oder Kurrentschrift. Und für beide war das Entdecken der eigenen Familiengeschichte ausschlaggebend für die professionelle Ahnenforschung – Genealogie genannt.

"Ich war elf Jahre alt, als mein Großvater verstarb. Da mir keiner aus der Verwandtschaft viel über ihn und seine Herkunft erzählen konnte, begann ich nachzuforschen", erzählt die Polin Parowicz, Kulturwissenschaftlerin an der Viadrina. Im Masterstudiengang Schutz europäischer Kulturgüter gibt die 44-Jährige Seminare im Bereich Familien- und Ahnenforschung. 80 Prozent ihrer Studenten seien Deutsche, die während des Semesters ihre Familiengeschichten aufarbeiten und einen Stammbaum erstellen. "Ich gebe ihnen Hinweise, wie und wo sie dafür recherchieren, wie sie die zusammengetragenen Daten ordentlich dokumentieren, Fotos archivieren. Und ich erkläre, wie sie die alten Handschriften lesen lernen", sagt sie.

Seit Anfang 2020 bietet die Bibliothek im Collegium Polonicum in Słubice – gemeinsame Forschungseinrichtung der Viadrina und der Adam-Mickiewicz-Universität Poznan – einen Zugang zu Milliarden digitalisierten Daten. Sie werden von der Glaubensgemeinschaft der Mormonen über ihre amerikanische Plattform Family Search zur Verfügung gestellt. "Ahnenforscher nutzen diese Datenbank schon, doch für viele der aufgeführten Dokumente fehlen Privatpersonen einfach die Zugänge und sie kommen mit ihren Recherchen nicht weiter", erklärt Parowicz, die sich für die Bibliothek bei Family Search beworben hatte. Für Mormonen sei die Ahnenforschung ein Glaubensbekenntnis, sagt die polnische Wissenschaftlerin. Weltweit würden sie dafür alte Kirchenbücher, Immigrationslisten, Sterbebucheinträge oder Unterlagen aus Standesämtern abschreiben oder auf Mikrofilmen festhalten und diese öffentlich zugänglich machen.

"Sie sichern damit einmaliges Archiv- und Kulturgut. Dokumente, die in späteren Kriegen beispielsweise bei Kirchenbränden vernichtet wurden, sind dadurch nicht wirklich verloren, sondern bewahrt", sagt Parowicz, die unter anderem in Denkmalkunde promoviert hat. Demnächst will sie eine deutschsprachige Handhabung für Family Search auf die Internetseite ihres Viadrina-Lehrstuhls setzen. Das Interesse von Ahnen- und Heimatforschern aus Brandenburg und auch aus Polen sei bereits groß. Die Resonanz sei für sie nicht verwunderlich, denn weder in Polen noch in Ostdeutschland gebe es eine weitere Hochschulbibliothek, die diesen Zugang ermögliche.

Bundesweiter Trend

Noch ist unklar, wann die Bibliothek im Collegium Polonicum angesichts der Corona-Pandemie wieder vollständig öffnen wird und die Computerarbeitsplätze auch für die kostenlose Recherche genutzt werden können. Melanie Nowak aus Groß Lindow kann es jedenfalls kaum erwarten. Seit zwei Jahren geht auch sie Familiengeschichten vergangener Jahrhunderte nach, zunächst der eigenen, seit einem Jahr professionell im Nebenberuf auch für andere. "Es ist wie eine Sucht, ich konnte mit den Nachforschungen in Archiven nicht mehr aufhören", sagt die Verwaltungsangestellte an der Landesfeuerwehrschule Eisenhüttenstadt.

Beide Frauen sind sich einig: Ahnenforschung liegt im Trend. Das kann Gerd-Christian Treutler, Vorsitzender der 200 Mitglieder zählenden Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" bestätigen. Allerdings sei Deutschland noch weit entfernt von den USA, Skandinavien oder Frankreich, wo Familienforschung weit verbreitet sei. "Das hat mit der deutschen Geschichte zu tun. In der Nazizeit ist die Abstammungskunde für die Rassenlehre missbraucht worden", sagt Treutler. Moderne Kommunikationsmittel und digitalisierte Unterlagen führten aber inzwischen dazu, dass sich auch die junge Generation mit der eigenen Familiengeschichte beschäftige.

Viele ihrer vor allem älteren Kunden haben Wurzeln, die auf das heutige polnische Gebiet reichen, sagt Ahnenforscherin Nowak. Die Familien stammten meist aus dem früheren Ostpreußen oder Schlesien. "Da verspreche ich mir durch die Family-Search-Datenbank mehr Funde", hofft die 37-Jährige. Die Suche in historischen Archiven werde damit um einiges einfacher und schneller, ist auch Parowicz überzeugt. "Der Nutzer hat keine Zugangsbeschränkungen und kann für ihn wichtige Unterlagen herunterladen und speichern."