So dürfte Sarah Lombardi wohl nicht am Joachimsthaler Gremium teilnehmen. Dort gilt schulterbedeckt. © Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Shorts in verschiedenen Farben: So, meine Herren, sollten Sie die Joachimsthaler Stadtverordnetenversammlung nicht aufsuchen. Nur lange Hosen sind für Männer laut Geschäftsordnung angemessen. Achso, und Schuhwerk! © Foto: Alexander Blum/dpa

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Es handelt sich eigentlich nur um einen kleinen Passus in der Geschäftsordnung der Joachimsthaler Stadtverordnetenversammlung, doch mit der jüngsten Sitzung der gewählten Vertreter erlangte er ungeahnte Prominenz. Unter Paragraph 1 Absatz 4 gibt es offenbar eine Regelung zur Kleiderordnung. Konkret geht es um folgenden Satz: "Dies bedeutet, dass angemessene Kleidung (lange Hosen für Männer, schulterbedeckte Oberteile und über die Knie reichende Röcke für Frauen) und Schuhwerk zu tragen ist.

Ins 21. Jahrhundert

Die Formulierung ist aus Sicht der Fraktion Rot-Grün-Rot-Glöck, wenn man so will die Opposition im CDU-dominierten Stadtverordnetenparlament, nicht mehr zeitgemäß. "Wir wollten die Geschäftsordnung gern ins 21. Jahrhundert bringen", begründete Ruth Butterfield (Grüne) im Gremium. Vor allem die schulterbedeckten Oberteile und über die Knie reichenden Röcke stießen den Antragstellern auf. In angemessener Kleidung zu erscheinen, sei doch selbstverständlich. "Der Bedeutung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Mitglieder geschuldet, die als Vertreter/innen der Bürger und Bürgerinnen der Stadt ihre Arbeit verrichten sind die Abgeordneten und sachkundigen Einwohner gehalten, an den Sitzungen in angemessener Erscheinung teilzunehmen", so der Vorschlag.

Schnell sollte sich allerdings abzeichnen, dass eine derart allgemeine Formulierung keine Mehrheit finden würde. "Ich würde die Geschäftsordnung so lassen", äußerte sich etwa die CDU-Stadtverordnete Bärbel Pfeiffer. Der Begriff "angemessen" müsse schon irgendwie definiert werden. "Auch ich tue mich damit schwer", gestand Bürgermeister René Knaak-Reichstein, ebenfalls CDU. Und auch Amtsdirektor Dirk Protzmann, eigentlich gar nicht stimmberechtigt, erwies sich nicht als Freund der vorgeschlagenen neuen Mode. "Wenn es zum Streitfall kommt, haben wir es auf dem Tisch", meinte er. Es gehe auch niemand im Achselshirt in die Oper. Natürlich habe es so einen Fall bisher nicht gegeben, aber bei ihm Amt könne auch nicht jeder so erscheinen, wie er möchte. "Es so lassen und fertig", meinte auch Jörg Masuch (Wählergruppe Pro Joachimsthal).

Abgestimmt wurde der wohl nicht mehrheitsfähige Antrag letztendlich nicht. Die Einbringer-Fraktion folgte dem Kompromissvorschlag des Bürgermeisters, das Thema nochmal im Ausschuss zu behandeln und eine vielleicht geeignetere Formulierung zur Abstimmung zu bringen.

Damit dürften sich die Joachimsthaler wohl nochmal in einer der nächsten Sitzungen mit der Kleiderordnung beschäftigten. Im kommunalpolitischen Umfeld sind sie damit tatsächlich ein echter Dinosaurier. Weder die Gemeinde Schorfheide noch die Stadt Eberswalde haben in ihrer Geschäftsordnung einen Passus, darüber wie Volkes Vertreter zur jeweiligen Versammlung zu erscheinen hat. Das teilen beide auf Anfrage der Märkischen Oderzeitung mit. Und auch in der Geschäftsordnung des Kreistages gebe es eine solche Regelung nicht, heißt es auf Nachfrage aus der Barnimer Verwaltung.

Debatten und Uneinigkeiten über den Kleidungsstil von Abgeordnetenkollegen sind allerdings im politischen Raum nicht unüblich. Man erinnere sich an die kritischen Blicke, die die Grünen bei ihrem Einzug in den Bundestag zum Teil auf sich zogen.

2011 hatte Jens Koeppen, CDU-Bundestagsabgeordneter für Barnim und Uckermark, in eben diesem Gremium fürs Tragen von Krawatten plädiert. Konkret sollten Männer, die an Sitzungstagen neben dem Bundestagspräsidenten Platz nehmen "auch eine Krawatte oder Ähnliches" am Hals tragen. Schriftführer der Linken und der Grünen sahen das nicht ein, zumal die Geschäftsordnung einen solchen Dresscode wohl gar nicht vorsah. Mit Formulierungen wie "Ärger am Hals" und "Auf den Schlips getreten" zeigte die Presselandschaft ihrerseits damals sichtlich Freude am Thema. Zu Beginn der Legislaturperiode 2014 wurde ein "Krawattenzwang" für die Schriftführer abgeschafft.