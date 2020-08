Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Von der Stellenanzeige, die von der Stadt Storkow Ende März, mitten auf dem Höhepunkt der Corona-Beschränkungen, veröffentlicht worden war, erfuhr sie von einer Bekannten aus Storkow.

"Sie sagte: ,Das ist doch etwas für dich.‘ Und sie hatte Recht", berichtet Sabine Merker. Sie bewarb sich – und seit 1. August ist die 40-Jährige die neue Chefin auf der Burg Storkow. "Amtsleiterin Stadtmarketing und Tourismus" lautet ihr offizieller Titel.

Master in Betriebswirtschaft

Zuvor war Sabine Merker, die in Grünheide aufgewachsen ist und mit ihrer Familie in Beeskow lebt, bei der Unfallkasse Brandenburg in Frankfurt (Oder) Referentin für Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement, früher arbeitete sie im Frankfurter Stadtmarketing. "Es hat mich gereizt, wieder in den Bereich Kultur und Tourismus zurückzukehren", sagt sie. Sie sei selber kulturbegeistert, gehe gerne in Konzerte und ins Kabarett. Die Burg Storkow habe sie bereits von privaten Besuchen gekannt, ebenso wie zum Beispiel die Fürstenwalder Kulturfabrik und das Scharwenka-Haus in Bad Saarow. Reisen sei ein weiteres Hobby. "Dabei nimmt man natürlich auch immer Eindrücke auf, die man dann ins eigene Unternehmen einbringen kann." Ihren beruflichen Weg begann sie einst mit einem sechsmonatigen Praktikum auf der Burg Beeskow, später machte sie berufsbegleitend ihren Master in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing und Kommunikation.

Ihr Start in Storkow war indes erschwert durch die Corona-Pandemie, von der die Arbeitsweise in einer Einrichtung mit Publikumsverkehr wie der Burg bestimmt wird. "Aber wir sind glücklich, dass wir wieder Veranstaltungen anbieten können. Und unsere Angebote werden sehr, sehr gut nachgefragt." Verbunden seien sie indes mit einem großen logistischen Aufwand. Für Konzerte wird der Burghof stets individuell nach dem Verlauf des Vorverkaufs bestuhlt. Für Gäste, die nur eine Eintrittskarte für sich gekauft haben, wird ein Einzelplatz bereitgestellt, für Familienverbünde sind es entsprechend mehr Sitze. "Das erfordert natürlich trotz geringerer Besucherzahlen mehr Personalaufwand", sagt die neue Burgchefin. Aber jede einzelne Veranstaltung sei das wert. Und dann macht Sabine Merker auch noch ihren Mitarbeitern ein Kompliment. "Man merkt, dass hier jeder seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat."

Sabine Merkers Aufgaben gehen indes natürlich weit über die Organisation des Alltags auf der Burg hinaus. Im Moment sei sie noch dabei, sich einen Überblick zu verschaffen und eine Ist-Analyse zu erstellen. Dann will sie den Blick in die Zukunft richten. Das Burgkonzept, das bereits unter ihrem Vorgänger Andreas Gordalla in Arbeit war und auch schon in den kommunalpolitischen Gremien diskutiert wurde, sieht sie dabei als einen nachgeordneten Schritt. Im Kern gehe es um ein Stadtmarketing-Konzept. "Die Burg ist ein Teil der Stadt. Es soll alles ineinandergreifen." Das Stadtmarketing wiederum dürfe sich nicht nur mit Touristen beschäftigen. "Genauso wichtig sind die Bewohnerinnen und Bewohner", so Sabine Merker. "Storkow muss lebenswert sein für die Menschen, die hier wohnen."

Die Frage, wo Storkow nach ihrer Ansicht in fünf oder zehn Jahren stehen sollte, will sie noch nicht beantworten. "Für eine konkrete Zukunftsperspektive brauche ich noch ein bisschen Zeit. Aber ich hoffe natürlich, dass ich langfristig in und für Storkow tätig sein werde. Ich bin sehr herzlich empfangen worden." Das gelte sowohl für die Mitarbeiter auf der Burg als auch jene im Rathaus. Ihr Büro hat Sabine Merker anders als ihre Amtsleiter-Kollegen auf der Burg; das Rathaus suche sie im Wesentlichen nur für Besprechungen auf, berichtet sie.

Reichlich Charme hat die Stadt nach ihrer Einschätzung bereits jetzt. Als Beispiele nennt sie nicht nur die vielen Veranstaltungen und die Ausstellungen auf der Burg sowie den Bezug zum Naturpark Dahme-Heideseen, sondern auch Nachhaltiges wie die Büffel, die Bienen und auch das Co-Working-Angebot auf der Burg.