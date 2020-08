Thorsten Pifan

Vierraden (MOZ) Das Projekt Ortsentwicklung in Vierraden geht in die nächste Runde: Am 2. September sind die Bürger gefragt, über die Zukunft ihres Ortsteils mitzuentscheiden. Die Stadt Schwedt lädt interessierte Bürger ab 18 Uhr zu einem Workshop in die Kreuzkirche ein. Dort soll unter anderem über die Priorität der Schlüsselprojekte in Vierraden entschieden werden.

"Damit machen wir einen weiteren Schritt bei der Bürgerbeteiligung im Zuge der Entwicklung von Schwedts größter Ortschaft", sagt Stadtplaner Johann Reich-­stein. Das Projekt läuft schon seit 2018 und tritt nun in eine neue Phase. In der Vergangenheit sind Wünsche aus der Ortschaft gesammelt worden. Daraus wurden bei verschiedenen Aktionen und Treffen fünf Schlüsselmaßnahmen entwickelt. "Diese geben wir nun in die Diskussion", sagte der Stadtplaner.

Konzept hat ausgelegen

In den vergangenen Wochen hatte das Ortsentwicklungskonzept öffentlich ausgelegen. Doch das Interesse der Bürger war nicht so groß wie erwartet, nachdem die Stadtverwaltung bei den vorangegangenen Beteiligungen stets in einen fruchtbaren Dialog mit den Bürgern sowie einzelnen Vereinen und Gruppen in Vierraden eingetreten war. Daher kommt die Stadt nun auf den ursprünglichen Plan zurück, zu einem Workshop zu laden. Dieser war in der ersten Jahreshälfte der Pandemie zum Opfer gefallen.

Das Ortsentwicklungskonzept umfasst 49 Seiten und ist angesichts der Aktualität auf der Startseite der Homepage der Stadt zu finden. Die Schlüsselprojekte könnten unterschiedlicher kaum sein. Dazu zählt zum einen das neue Sporthaus mit den sanitären Einrichtungen, die am Sportplatz so dringend gebraucht werden, genauso wie die für das Ortsbild so markante Burgruine, bei der es wegen der Eigentumsfrage und dem Denkmalschutz nur wenig Handlungsspielraum gibt.

Die Vierradener wollen dazu die innerörtliche Entwicklung voranbringen. Dazu zählt die Brache nördlich der Kreuzkirche, in der auch das Treffen am kommenden Mittwoch stattfinden wird. Gedanken machen sich die Bürger allerdings genauso über die künftige Nutzung des Rathauses sowie den Marktplatz und die Straße zwischen beiden Orten, die dringend saniert werden muss.

Eine neue Bebauung der Brache nördlich der Kirche sieht die Stadt positiv, denn das könne Pilot-Charakter für weitere Bau-­lücken in der Ortschaft haben. Da sich die Brache mitten im Ortsteil befindet, könnte das Areal ohne großen Aufwand erschlossen werden. Baurecht sei dort vorhanden, heißt es.

Ein weiteres Leuchtturmprojekt ist sicherlich eine Nutzung der Burgruine und ihres direkten Umfeldes. "Wir sind aber nur Eigentümer des Turms", sagte Reichstein. Und wenn es um Veränderungen am Burgensemble geht, komme auch der Denkmalschutz ins Spiel. Am Turm selbst war die Stadt im vergangenen Jahr aktiv und hat dort die Bau-­substanz gesichert.

Detailplanung fürs Sporthaus

Für die Erweiterung der sanitären Anlagen am Sportplatz gibt es bei der Stadt schon erste Detailplanungen. Allerdings stehe noch das Einwerben von Fördergeld aus. Das Projekt sei intensiv mit dem Verein abgestimmt.

Nach der Hüllensanierung des Rathauses ist der Erneuerungs-­bedarf des Gebäudes nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Tatsächlich handlungsfähig sei die Stadtverwaltung aktuell aber nicht, weil ein Teil des Gebäudes noch bewohnt ist. In der Schrift zur Ortsteilsentwicklung heißt es: "Erst wenn diese Nutzung aufgegeben wird, soll das Gebäude saniert und teilweise umgewidmet werden."

Bei einer Umgestaltung des Marktplatzes direkt vor dem Rathaus soll auch dessen Funktionalität berücksichtigt werden. Als Beispiel nennt Reichstein das Tabakblütenfest. Im Konzept ist zusätzlich die Möglichkeit der Einrichtung eines Wochenmarktes genannt.