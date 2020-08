Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) Das kleine Corona-Virus hat die großartige Tourismusaussicht für 2020 beinah zunichte gemacht. Laut Prognose sollten die Übernachtungszahlen erstmals das Niveau des BUGA-Jahres 2015 (261.000) erreichen, doch ab März lief nichts mehr wie geplant. "Mit dem Corona-Lockdown wurde es katastrophal.

Im ersten Halbjahr betrug das Minus 41,6%", lässt Thomas Krüger, Geschäftsführer der Stadtmarketing- und Tourismusgesellschaft Brandenburg mbH (STG), wissen. "Doch mit Beginn der Sommerferien wurde der Schalter komplett umgelegt. Urlaub in Deutschland boomt. Als dann noch auf Bundesebene gesagt wurde, aus Urlaub im Ausland wird nix, ging’s richtig los. Corona wurde zum Trend-Beschleuniger der kurzfristigen Buchungen. Hotels, Pensionen, STG und Touristinfo wurden sprichwörtlich überrannt." Ein hausgemachtes "Problem", denn die STG hatte frühzeitig auf deutsche Touristen gesetzt.

"Wir sind dafür da, die Stadt zu vermarkten, haben schon während des Corona-Lockdowns investiert und dann noch mal zum Ferienstart, um die kurzfristigen Urlaubsentscheidungen zu beeinflussen. Wir haben einen Imagefilm über sicheren Urlaub in Brandenburg an der Havel auf sozialen Medien gezielt über Tageting gestreut, haben große Berichte in Tageszeitungen und Illustrierten platziert, sind auf die Online-Kampagne der TMB mit der Deutschen Bahn aufgesprungen. Im TV liefen unterstützend Wiederholungen der Berichte über Urlaub auf der Havel oder mit dem Boot durch Brandenburg an der Havel. Da zahlte sich aus, dass wir in Vorjahren oft Journalisten in die Stadt einluden, um sie auf die Schönheiten des Reviers aufmerksam zu machen", verrät Krüger.

Schnell wurde deutlich, dass immer mehr Individualtouristen die Havelstadt entdecken. Bei STG-Umfragen unter Touristikern war plötzlich von "Ausnahmezustand" die Rede. Krüger: "Wir haben durchtelefoniert und von viel, viel Arbeit erfahren. Egal ob bei Übernachtungen, Bootsausleihe, Gastronomie, Marina... Viele seien sprichwörtlich überrannt worden. Ein Campingplatz meldete sogar, dass er etwa eintausend Anfragenden absagen musste. Allerdings klang überall auch durch, dass die Verluste der Vormonate nicht auszugleichen sind." Doch klinge die Saison versöhnlich aus. Zudem schlägt sich die erfolgreiche Tourismusförderung im Einzelhandel nieder. Krüger weiß: "Die Touristen geben in der Stadt derzeit richtig viel Geld aus." Die offiziellen Zahlen für den Einzelhandel im Land Brandenburg reichen vorerst bis Juni, in dem das Umsatzplus bei 7% lag. Im Juli und August sollte es zweistellig sein.

Erheblich zugenommen haben laut Krüger auch die Anfragen in der Touristeninformation, "Wir sind zwar nur noch für die kurzfristige Zimmervermittlung zuständig – 80 Prozent unserer Arbeit sind sogenannte ‚Dienstleistungen im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse‘ – doch bleiben wir Anlaufstelle für tausende Touristen. In der TI oder am Telefon. Wenn nicht mit Zimmernachfragen, dann mit all den Anfragen, was Touristen halt so wissen wollen oder an Info-Material benötigen. Und weil wir davon ausgehen, dass das nächste Jahr ähnlich wird, ist für 2021 eine mobile Touristinformation in Überlegung. Also ein Stadtführer, der mit einem gut bestückten Lastenfahrrad die Wege der Touristen kreuzen kann", so Thomas Krüger. Seine versöhnliche Zusammenfassung der ungewöhnlichen Vormonate lautet: "Das Coronajahr ist für Brandenburg an der Havel mit Beginn der Sommerferien touristisch ein gutes geworden. Erst katastrophal, dann genial! Es bringt immer noch Hürden und Mehraufwand mit sich. Perspektivisch aber hat die Stadt gewonnen, durch viele Besucher, die die Stadt erstmals besuchten. Die Vorjahre haben gezeigt, wer erstmal hier war, kommt gern wieder, weil’s in Brandenburg einfach schön ist." Krügers Prognose: "Wenn alle Hygiene- und Vorsichtsmaßnahmen greifen und kein Lockdown kommt, könnte 2021 das Buga-Jahr sogar übertroffen werden."