Matthias Henke

Gransee (MOZ) Fast 27 Jahre währt bereits die Zusammenarbeit zwischen der Werner-von-Siemens-Oberschule Gransee und der Siemens AG in Berlin. Am Donnerstag wurde die Kooperation erneut verlängert, ein entsprechender Vertrag unterzeichnet.

Angela Behns-Vespermann, Regionalleiterin des Bereiches Berufsausbildung des Konzerns, Sandra Stiller, neue Ansprechpartnerin für die Siemens-Partnerschulen, und ihr Vorgänger Jörg Matern von der Personalabteilung waren der Einladung von Schulleiter Dr. Reinhard Witzlau gefolgt. Für die Gäste gab es ferner einen ausführlichen Schulrundgang, bei dem Witzlau zeigte, wie sich die Schule in Sachen Berufsvorbereitung ihrer Schüler engagiert. Eigentlich hätte an diesem Tag eine große Feier auf dem Programm gestanden: 25 Jahre trägt die Einrichtung an der Straße des Friedens bereits den Namen des bekannten Erfinders und Industriellen, der 1847 mit seinem Geschäftspartner Johann Georg Halske die "Telegraphen Bau-Anstalt von Siemens & Halske in Berlin" gründete, den Vorläufer der heutigen Siemens AG.

Jubiläumsfeier verschoben

"Coronabedingt haben wir uns aber frühzeitig entscheiden, das zu verschieben", so Witzlau. Nun soll das Jubiläum Anfang Juni kommenden Jahres gefeiert werden, im Ringofen des Ziegeleiparks Mildenberg mit rund 120 Gästen, darunter Vertretern aus Politik und Verwaltung. "Begonnen hat die Zusammenarbeit aber anders", erinnert sich der Schulleiter. "Nach der Wende haben wir versucht, uns neu zu orientieren, keiner wusste so genau, wie es nun weitergehen soll." Um sich in Sachen Berufsvorbereitung fit zu machen, habe man das Dynamowerk von Siemens in Berlin besucht. "Es war unser erster Kollegiumstag und daraus entstanden schließlich intensive Kontakte." Praktika konnten vermittelt, Fortbildungen für Lehrer organisiert werden. "Daraus ist dann der Wunsch entstanden, mehr zu machen, und wir haben uns für das Patenschaftsprogramm des Konzerns beworben." Am 9. November 1993 erfolgte schließlich die Übergabe der Urkunde. Gerade durch diese Partnerschaft habe die Schule die Möglichkeit erhalten, immer auf dem Laufenden zu bleiben, was berufliche Bildung anbelangt. Wichtig dabei: Sich nicht auf theoretischen Fakten ausruhen. "Um unseren Namenspatron zu zitieren: ,Die Praxis ist doch erst die wahre Erkenntnisquelle’", so Witzlau weiter. "Und in einem anderen Zusammenhang hat er von einem menschlichen Kulturfaktor gesprochen, wenn man zusammenarbeitet. Diesen partnerschaftlichen Gedanken habe ich in all den Jahren nie vermisst. Die Ansprechpartner haben gewechselt, aber der Grundtenor ist stets geblieben", lobte Witzlau das Engagement von Siemens.

Vorbildliches Engagement

Angela Behns-Vespermann gab das Lob gerne zurück. "Ich bin echt begeistert, was in Richtung Berufsvorbereitung hier gemacht wird." Unterstützung in Form einiger einfacher Dinge sei eigentlich kaum nötig, vieles sei in den Bereichen Elektro-Technik und Holzbearbeitung schon vorhanden. "Damit hätte ich nicht gerechnet", so Behns-Vespermann. Es gebe durchaus Schulen, wo die Berufsvorbereitung lediglich als lästige Pflicht angesehen werde. "Viele Lehrer und damit auch die Schüler wissen dann gar nicht richtig, wie die Berufsbilder aussehen. Aber niemandem ist geholfen, wenn ein Azubi nach einem halben oder einem Jahr feststellt, das es nichts für ihn ist und er hinschmeißt." Siemens sei froh, wenn sich junge Leute finden, die das Unternehmen verstärken wollen, beispielsweise im Bereich Elektrotechnik. "Wir bilden nicht aus, um die jungen Leute hinterher wieder auf den Arbeitsmarkt zu werfen", betonte Behns-Vespermann.

Die Corona-Krise habe die Lernkurve in Sachen digitaler Bildung auch bei Siemens rasant ansteigen lassen. "Ohne Corona wären wir vielleicht erst in drei Jahren da, wo wir jetzt stehen", so die Regionalleiterin. Ein Stück weit bedeute dies auch, die Leute aus ihrer gewohnten Komfortzone zu holen. "Aber wir haben viel strengere Auflagen als hier in der Schule. Wir müssen unserer Produktion schützen. Daher arbeiten wir in der Ausbildung momentan noch viel virtuell".