Heike Weißapfel

Hohen Neuendorf (MOZ) Gut in der Schule sind sie sowieso, sehr gut: Einen Notendurchschnitt von 1,0 oder 1,1 anzupeilen, scheint weder für Melina Wolter noch für Sören Twietmeyer eine allzu große Hürde.

Was sie nächstes Jahr nach dem Abitur anfangen wollen, hätten beide bisher noch nicht so genau gewusst, sagen die Jugendlichen des Hohen Neuendorfer Marie-Curie-Gymnasiums. Nun sind sie einen Schritt weiter. Denn dank eines Stipendiums und weil sie von Schulleiter Thomas Meinecke und Oberstufenkoordinator Rüdiger Becker dafür ausgewählt worden sind, haben die beiden Zwölftklässler in den Sommerferien einen zehntägigen Aufenthalt im Salem-Kolleg am Bodensee verbracht.

Unterricht im Wahlfach

Sie nahmen an Workshops, Seminaren und Vorlesungen teil und trafen Gleichaltrige aus der ganzen Bundesrepublik. "Vormittags fand in kleinen Gruppen vier Stunden lang Unterricht in einem Fach statt, das sich jeder gewählt hatte", erzählt Sören. "Bei mir war das Mathematik." Nach diesen intensiven Stunden als Vorbereitung aufs Abi fanden nachmittags Zusatzprogramme statt, die schon ein Gefühl fürs Studium vermitteln sollen. Aber es gab auch Gelegenheit, einander kennenzulernen, Gespräche zu führen und Freizeit zu verbringen. "Ich habe andere Lebensläufe und Charaktere kennengelernt und mich gefragt, wie ich auf andere wirke", beschreibt die 17-jährige Mühlenbeckerin ihre Eindrücke.

Mut zur Bewerbung

"Ein Ziel des Programms ist es, dass man versucht, an Unis zu kommen, von denen man denkt, dass es sowieso nicht klappen würde", sagt Sören. Er weiß inzwischen, dass er Volkswirtschaftslehre studieren möchte, und zwar PPE (Politik, Philosophie und Ökonomie in Oxford. Allerdings muss er dazu so schnell wie möglich eine Prüfung ablegen, den sogenannten TOEFL-Test, der bestätigt, dass sein Englisch gut genug ist, der Lehre an der Uni zu folgen.

Schon die Bewerbung in ihrer Schule habe sie aber weitergebracht, sagen Melina und Sören. Denn es zählten nicht nur die Noten. "Wir haben viele gute Schüler", so Rüdiger Becker. Melina und Sören gehören zwar zu den Leistungsstärksten, und in diesem Förderprogramm MCGplus geht es darum, die Starken zu stärken. Schulleiter und Oberstufenkoordinator hatten aber auch neun Fragen an die Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeit.

"Ich war erst irritiert", sagt Melina. "Da habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht, was mich eigentlich ausmacht und wer ich später mal sein möchte." Jetzt ist Melina auch schon viel, zum Beispiel Chefredakteurin der Marie-Curie-Schülerzeitung, die 2019 beste Schülerzeitung des Landes geworden ist. Sie spielt Klavier, liest viel, treibt Sport, gibt Mathe-Nachhilfe, und gehört zur Theater AG. "Ich glaube, ich bin eher ein kompromissbereiter Mensch. Ich kann die Rolle einnehmen, die gerade gebraucht wird", sagt sie über sich. Sie erwägt, Psychologie zu studieren.

Der 18-jährige Schildower Sören nutzt seine körperliche Größe auch sportlich: Seit sechs Jahren spielt er Basketball, war 2017 mit dem Schulteam im Bundesfinale und leitet auch die Basketball AG, ist mit dem Rennrad oder joggend unterwegs. Auch er hat über sich nachgedacht: "Ich treibe gerne Dinge voran."