So sieht es heute aus in der Beethovenstraße. © Foto: Peter Wittstock

Peter Wittstock

Premnitz August 1932 wurde die Fotokarte aus Premnitz nach Leuna versandt. In der abgelichteten Mackensenstraße (heute Beethovenstraße) waren damals die Werksmeister der Köln-Rottweiler-Pulverfabrik untergebracht. Das Bemerkenswerte an Premnitz, speziell bei der Werksentwicklung und der damit verbundenen Ansiedlung von Arbeitskräften, war, dass Wohnbedingungen und -Standorte sich in der Position der Beschäftigten widerspiegelten. So wohnten rings um den See Betriebsleitung und Beamte, in der Mackensenstraße Werksmeister und weiter südlich die Arbeiter. In der heutigen Liebigstraße entstanden neben 50 Familienhäusern auch 1916/17 das einstige Wohlfahrtsgebäude (heute Kulturhaus) und 1915 eine Konsumanstalt (ab 1974 Stadtverwaltung). Zahlreiche Wohnungen entstanden in der Heim- und der Schillerstraße.

Zurück zur Ansichtskarte: Mackensenstraße, woher stammt der Name? Dieser geht zurück auf August Mackensen, dem preußischen Generalfeldmarschall und Adjutanten von Wilhelm II. Der Kaiser war es auch, der ihn 1899 wegen seiner Verdienste in den Adelsstand versetzte. Von Mackensen (1849-1945) diente sich hoch vom Reserveoffiziersanwärter bis zum Kommandierenden General des XVII. Armee-Korps. Militärisch erfolgreich war von Mackensen unter anderem in Bulgarien. Der General durfte ehrenhalber lebenslang die Uniform des 1. Leib-Husaren-Regimentes Nr. 1 tragen. Von Mackensen war später ein Fürsprecher Hitlers, mit dem er 1935 zusammen am sogenannten "Heldengedenktag" in erster Reihe aufmarschierte. Heute trägt die markante, schmucke Premnitzer Straße den Namen des Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827).