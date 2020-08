René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die Berliner Straße 61-66 hat neuere deutsche Geschichte geatmet. 1989 in Plattenbauweise errichtet, handelt es sich um eines der letzten zu DDR-Zeiten in Rathenow gebauten Wohnhäuser. Ein Monat vor dem Jubiläum der Wiedervereinigung wird die Sanierung des KWR-Objekts in bester City-Lage beendet.

Die Kommunale Wohnungsbaugesellschaft Rathenow (KWR) investierte satte 8,5 Millionen Euro ins Projekt. Das Baudarlehen stellte die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) zur Verfügung sowie einen Förderzuschuss von ca. 1,3 Millionen Euro. Daraus ergibt sich, dass für zwei Drittel der Wohnungen Wohnberechtigungsscheine (WBS) nötig sind. Die Mieter können sich über kurze Wege hin zu allen Einrichtungen freuen, die das Stadtzentrum zu bieten hat. Etwa das Rathaus befindet sich gleich gegenüber auf der anderen Straßenseite. Haltestellen, die Sparkasse und das City-Center sind nur einen Katzensprung weit entfernt.

Die Plattenbauweise ist dem Objekt nun nicht mehr anzusehen. Dafür hat die energetische Sanierung der Fassade gesorgt. Wie vor Projektstart gibt es weiterhin 60 Wohnungen, je zehn in den sechs Aufgängen, die nun allesamt über Aufzüge verfügen. Die 60 Balkone befinden sich straßenseitig. Im Hof, der durch die KWR-Objekte zum Carree wird, entstehen derzeit noch Parkplätze. Eine Begrünung folgt ebenso, wie die Schaffung eines Spielplatzes. Die Zufahrten werden im September asphaltiert. Derweil ziehen bereits zu Beginn des Monats die ersten Mieter ein. Denn die Nutzungsfreigabe erfolgt zum kommenden Dienstag, 1. September.

Obgleich die Anzahl der Wohnungen konstant blieb, sind die Grundrisse teils erheblich verändert. Plattenbauweise bietet dazu beste Möglichkeiten. Es gibt 2-, 2,5- und 3-Raum-Wohnungen mit Größen zwischen 50 und 75 Quadratmeter. Teppiche erübrigen sich, da die Fußböden mit strapazierfähigem Vinyl-PVC ausgelegt sind. Das sieht aus wie Laminat. Auch in der Berliner Straße 61-66 liegt RFT-Kabelfernsehen an.

Die Wohnungen werden mit Fernwärme beheizt. Dienstleister ist hier die Rathenower Wärmeversorgung. Freilich sind auch alle Heizkörper sowie Fenster und Türen neu in den Wohnungen. In den gefliesten Bädern gibt es Duschen. In den Küchenbereichen wurde auf Fliesen verzichtet. Indes wurden Lüftungsanlagen dort installiert. Sogenannte Zwangsbelüfter an den Balkontüren und Fenstern sorgen für gewisse Luftzirkulation im gesamten Wohnbereich.