Bad Belzig (BRAWO) Die Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark bietet ab dem 5. September - fünf Sonnabende von 14.00 bis 17.00 Uhr - einen Italienisch-Crashkurs für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse.

Der Kurs will innerhalb kürzester Zeit solide Grundkenntnisse mit Kommunikationsfähigkeit für den Alltag in der italienischen Sprache vermitteln. Nach dem Kurs sind die Teilnehmenden in der Lage sich souverän zu Alltagsthemen zu unterhalten.

Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen: 033841/45430, pinfo@kvhs-pm.de oder online unter www.kvhs-pm.de.