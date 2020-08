Hans-Jürgen Wodtke

Rathenow Vor 50 Jahren, am 28. August 1970, bekamen mehr als 50 junge Leute während einer Feierstunde im Rathenower Sportpalast ihre Facharbeiterbriefe überreicht. Die zentrale Festveranstaltung lag in den Händen der Berufsbildung und Berufsberatung beim Rat des Kreises Rathenow.

Die Organisatoren hatten hierzu alle Auszulernende des 1970er-Jahrgangs des privaten und genossenschaftlichen örtlichen Handwerks und anderer Branchen, deren Lehrausbilder, Lehrer und Eltern eingeladen. Auch ich gehörte als frischgebackener Elektroinstallateur zu den Geladenen und war von der Festveranstaltung mehr als angetan.

Ohne, dass wir es damals auch nur ahnten, absolvierten meine Altersgenossen und ich unsere Ausbildung in einer Zeit, in der das Bildungsministerium der DDR neue Wege und Ausbildungsinhalte für die Berufsausbildung im Land angeordnet hatte. Vorgaben die besonders die Berufsschulen aber auch die Ausbildungsbetriebe vor schwierige Aufgaben stellte, wie man heute weiß.

Die Schulleitung der Milower POS (Polytechnische Oberschule), die ich besuchte, hatte zu Beginn des zweiten Halbjahres der 10. Klasse ein großes Plakat anfertigen und im Schulgebäude aufhängen lassen. Auf diesem waren übersichtlich alle Lehrstellenangebote der Region mit Ausbildungsberufen und den Adressen der Ausbildungsbetriebe aufgelistet. Eine tolle Sache für uns Schulabsolventen, von denen, nicht anders als heute, einige noch immer nicht wussten was sie lernen sollten.

Neben der Landwirtschaft und Baubranche suchte vor allem das Chemiefaserwerk Premnitz (CFP) Auszubildende für die Chemische Produktion und Anlageninstandhaltung. Für mich stand fest, dass ich Elektroinstallateur lernen wollte. Doch ausgerechnet in meinem Abgangsjahr war das Lehrstellenangebot in unserer Region für diesen Beruf recht klein.

Neben Lehrstellen in den Rathenower Optischen Werken (ROW), der PGH Duncker und Elektro (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) gab es noch Lehrstellen bei der Elektrozentrale sowie drei privaten Handwerksbetrieben. Das CFP, ansonsten der größte Ausbildungsbetrieb im Elektrogewerk, bildete dagegen 1968 keine Lehrlinge aus. Ich hatte durch meine polytechnische Arbeit zuvor bereits viele Bereiche im Faserwerk kennenlernen dürfen. Danach stand für mich ohnehin fest, dass ich meine Lehre dort nur im äußersten Notfall antreten wollte.

Bei meiner Bewerbungstour um eine Lehrstelle landete ich, wohl mehr durch Zufall, bei der Firma Knake in Rathenow-West. Beim anschließenden Vorstellungsgespräch wurde ich vom gestrengen, damaligen Firmeninhaber Willy Knake sogleich durch die "Mangel" gedreht. Obwohl die Lehrstelle eigentlich schon vergeben war, konnte ich in dem Gespräch offensichtlich überzeugen und bekam relativ schnell und damit lange vor vielen anderen Mitschülern meinen Lehrvertrag.

Im Nachgang muss ich sagen, dass ich es anfangs einige Male bereut habe, bei Privatkrauter Knake lernen zu müssen. Doch schon bald begriff ich, dass es für den, der seinen Beruf ordentlich erlernen wollte, zu jener Zeit die beste Lehrstelle für Elektroinstallateure in der Region war. Die Lehrzeit betrug erstmals für unseren Jahrgang nicht mehr zweieinhalb, sondern nur noch zwei Jahre. Das war ein Ergebnis des auf dem VI. Parteitag beschlossenen und des am 25. Februar 1965 in Kraft getretenen Gesetzes zur umfassenden Umgestaltung der Bildungslandschaft in der DDR.

Dass diese spürbare Verkürzung der Lehrzeit besonders den privaten Lehrbetrieben nicht gefiel, lässt sich denken. Mit dem Lehrjahr 1967 bestand für einige Jahre in zahlreichen Schwerpunktbetrieben des Landes sogar die Möglichkeit parallel zur 9. und 10. Klasse das erste Lehrjahr zu absolvieren und dann nach weiteren anderthalb Jahren im Ausbildungsbetrieb die Facharbeiterprüfung abzulegen. Hier bei uns in der Region war das im CFP und ROW möglich. So konnte man im Optik-VEB auf diesem Wege die Berufe des Werkzeugmachers und Feinmechanikers erlernen.

Meine Lehrzeit begann im September 1968 nicht in der Praxis, sondern mit einem vierwöchigen Kurs in der Betriebsberufsschule des Energiekombinats (BBS Energie) in Brandenburg/Havel. Hier erhielten neben uns Lehrlingen aus den Rathenower Betrieben auch die Auszubildenden des Handwerks aus den Kreisen Belzig und Brandenburg ihre theoretische Ausbildung. In der BBS wurden wir als sogenannte Handwerkerklasse geführt. Schnell war klar, dass die mit hervorragendem Lehrpersonal und technisch bestens ausgestattete Berufsschule in der Koppehlstraße sich vordergründig um die Ausbildung der Lehrlinge des Energiekombinats kümmerte. Dennoch bekamen wir eine sehr gute theoretische Ausbildung.

Am 11. Juni 1968 beschloss die DDR-Volkskammer die "Grundsätze für die Berufsausbildung im einheitlichen sozialistischen Bildungssystem". Danach kam es sofort zur Verschmelzung von bisher 17 eng spezialisierten Berufen, die nun durch vier Grundberufe ersetzt wurden. Damit entstanden neun Berufsbezeichnungen wie der Baufacharbeiter, in dem nun der Zimmerer, Eisenbieger und Maurer aufging. Weitere Verschmelzungen von althergebrachten Berufen sollten in den folgenden Jahren folgen. Zudem wurde beschlossen, mit Betriebsökonomie, EDV, Elektronik und BMSR-Technik neue Fächer in die Berufsausbildung aufzunehmen. Ziel war es, möglichst schnell einen neuen Typ Facharbeiter heranzubilden. Wie der Broschüre "30 Jahre Berufsausbildung im Kreis Rathenow" zu entnehmen ist, bereitete den Berufsschulen die Umsetzung der neuen Vorgaben große Schwierigkeiten. Einmal mehr wurden sie mit den staatlichen Vorgaben allein gelassen und mussten selbst sehen, wie sie konforme Lehrpläne erstellten, die Lehrer sich die Bildungsinhalte selbst aneigneten und geeignetes Lehrmaterial schufen. In der BBS Energie lehrte man bereits ab 1968 Betriebsökonomie und etwas später auch Grundwissen auf dem Gebiet der Elektronik und BMSR.

Mein Lehrbetrieb, die Firma Willy Knake, gehörte zu den wenigen noch übriggeblieben privaten Elektrofirmen im Altkreis Rathenow. Beharrlich und mit Geschick widerstand der Firmeninhaber allen damals laufenden staatlichen Aktivitäten und Repressalien mit dem Ziel der Überführung seines gut laufenden Betriebs in die örtliche PGH Elektro. Neben dem Reparatur- und Installationsgeschäft gehörte das Unternehmen zu DDR-Zeiten zu den wenigen Spezialisten im Land, die Leuchtröhren-, also Lichtwerbeanlagen baute und wartete. Eine spezialisierte und hochinteressante Arbeit, die mich schon in meiner Lehrzeit in alle Teile der Republik führte.

Fiel auch das Gehalt in der Lehrzeit so niedrig wie nur möglich für mich aus, so sollte sich das als Geselle radikal ändern. Schnell gehörte ich unter meinen gleichaltrigen Fachkollegen in den anderen Firmen zum am besten bezahlten Monteur. Ich denke Willy Knake wusste, was er an mir hatte und auch ich werde nicht vergessen, dass in dem Unternehmen die Grundlagen für meine spätere erfolgreiche Tätigkeit gelegt wurden.