Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der Landkreis gibt sein Übergangswohnheim in Treskow an der Erich-Dieckhoff-Straße auf. In das Gebäude, das Platz für rund 200 Menschen bietet, werden die Lehrlinge der Ruppiner Kliniken einziehen können. Die Kliniken bauen das Gebäude bereits um. Das sagte am Donnerstag Sozialdezernentin Waltraud Kuhne im Kreis- und Finanzausschuss.

Die Ruppiner Kliniken hatten das Objekt lange Zeit im Auftrag des Kreises betrieben. Anfang des Jahres übernahm der Kreis das Gebäude, das nicht mehr voll ausgelastet ist, wieder selbst. Nach einem Kakerlakenbefall war es im Frühjahr leergezogen worden. Die verbliebenen und gegebenenfalls neu ankommenden Flüchtlinge werden am ebenfalls kreiseigenen Oberstufenzentrum an der Alt Ruppiner Allee in einem Modulgebäude untergebracht beziehungsweise auf die Unterkünfte im Landkreis verteilt.

Sämtliche Investitionen, die der Landkreis in den zurückliegenden Jahren an dem Gebäude in Treskow mit eigenem Geld und Zuschüssen von mehr als einer Million Euro vom Land getätigt hat, blieben dem Kreis auch erhalten, erklärte Kuhne auf Nachfrage des Abgeordneten Sebastian Steineke (CDU). "Das ist alles grundbuchlich gesichert", so Kuhne. Die Kliniken seien zudem verpflichtet, das Gebäude für soziale Zwecke zu nutzen. "Und ein Schülerwohnheim ist ein sozialer Zweck", so Kuhne. Bereits ab 1. November sollen Lehrlinge in das Haus einziehen können.