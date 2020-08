BRAWO

Brandenburg (BRAWO) Aus bisher unbekannter Ursache geriet am frühen Donnerstagnachmittag Unrat und Müll in einer leerstehenden Baracke nahe des Hauptbahnhofs in Brand. Durch das Feuer wurde der Dachstuhl und die Außenwände stark beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei sicherte nach dem Löschen Spuren und nahm eine Anzeige wegen Brandstiftung auf.

Der Eigentümer des Objektes wurde verständigt und mit der Sicherung beauftragt.