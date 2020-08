red

Wiesenburg Sie sind der emotionale Höhepunkt vieler Konzerte: die Zugaben. Kurze, virtuose Stücke oder bekannte Melodien vollenden das Konzerterlebnis und bleiben in Erinnerung. Der Geiger Tobias Feldmann entwickelte gemeinsam mit den Brandenburger Festspielen daraus eine Konzertidee. Das Projekt "Zugaben: Vielfalt in Miniaturform" kombiniert bekannte, beliebte und bewunderte Miniaturen zu einem Programm. Tobias Feldmann und Boris Kusnezow spielen mit Hingabe Werke quer durch die Musikgeschichte, so von Fritz Kreisler, Niccolò Paganini, Frédéric Chopin, George Gershwin und vielen mehr.

"Der Wunsch nach Konzerten ist in diesem Jahr besonders groß, da so viele Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Zugabe hat deshalb eine doppelte Bedeutung: Es beschreibt die Musikstücke, die so oft nach dem offiziellen Konzertprogramm erklingen, und Zugabe steht für den kulturellen Gewinn in diesem notgedrungen konzertarmen Jahr 2020", erklärt Manuel Dengler, Intendant der Brandenburger Festspiele. "Zugaben: Vielfalt in Miniaturform verkörpert somit in mehrfacher Hinsicht einen zentralen Anspruch der Festspiele Mark Brandenburgs: Klassik neu erleben!", so der . Intendant, der an diesem Abend unterhaltsam durch das Konzert führt. Im Dialog mit ihm geben die Musiker Einblicke in ihr Künstlerleben.

Zu erleben ist dieses einzigartige Konzert am kommenden Sonntag, 6. September, um 16.00 Uhr im Schloss Wiesenburg. Tickets gibt es ab 25 Euro an der Abendkasse oder online www.brandenburger-festspiele.de; www.reservix.de / Tickethotline: 01806 700 733.