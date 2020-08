Anja Linckus

Brandenburg (BRAWO) Nichts ging mehr am Freitag bei der Märkischen Entsorgungsgesellschaft Brandenburg mbH (MEBRA) in der August-Sonntag-Straße im SWB Park. Mit einem ganztägigen Warnstreik wollten die Beschäftigten ihren Forderungen nach gerechten Löhnen Nachdruck verleihen. Es kam in allen Bereichen zu Behinderungen und ganztägigen Ausfällen. Der Recyclinghof wurde genauso bestreikt wie die Ablademöglichkeiten von Entsorgern aus der Region und die Straßenreinigung, anfahrende Entsorgungsfahrzeuge wurden daran gehindert das Betriebsgelände zu befahren.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat mit der MEBRA einen Haustarifvertrag. Dieser wurde zum Oktober 2019 gekündigt und der Arbeitgeber zu Tarifverhandlungen zur Erhöhung des Entgeltes der Beschäftigten aufgefordert. Trotz Vorlage konkreter Vorschläge für eine neue Entgelttabellenstruktur bereits Anfang März 2020 hat der Arbeitgeber bisher kein Angebot abgegeben, auf dessen Basis ernsthaft weiterverhandelt werden kann. Stattdessen nutzt er aus ver.di Sicht die Corona-Situation aus, um die Beschäftigten hinzuhalten. "Die Kolleginnen und Kollegen bei der MEBRA sind sich gerade in der aktuellen Corona-Krise ihrer Verantwortung gegenüber der Brandenburger Bevölkerung sehr bewusst und kommen tagtäglich hoch engagiert ihrer Arbeit nach, um die Entsorgungssicherheit in der Stadt Brandenburg und Umgebung zu gewährleisten", betont Ellen Naumann, ver.di Landesfachbereichsleiterin Ver- und Entsorgung und Verhandlungsführerin. Beispielsweise werden Recyclinghöfe offengehalten, um den Einwohnern alle Möglichkeiten der Entsorgung zu gewährleisten. "Das Geschäft läuft unter schwierigsten Bedingungen dennoch gut weiter, weil die Beschäftigten alles geben. Aber dem Arbeitgeber ist das lediglich ein Angebot wert, das den Beschäftigten nicht mal 80 Cent Stundenlohn-Erhöhung in 39 Monaten bringt? Stattdessen will er noch die steuerfreie Corona-Prämie nutzen, um 15 Monate keine Lohnerhöhung zu zahlen? Das ist mehr als frech", bringt die Gewerkschafterin die Empörung der Kolleginnen und Kollegen über das Verhalten der MEBRA-Geschäftsführung auf den Punkt. Die Beschäftigten der MEBRA liegen mit ihren Löhnen im Raum Berlin/Brandenburg in der privaten Entsorgungsbranche im unteren Drittel. Sie erledigen die gleichen Tätigkeiten wie ihre Kollegen im öffentlichen Dienst, bekommen aber deutlich weniger Lohn, obwohl die MEBRA zu 51 Prozent der Stadt Brandenburg gehört und damit kommunal ist. "Wo bleibt die Verantwortung der Kommune für die Beschäftigten der MEBRA? Vom Gesellschafter REMONDIS GmbH & Co. KG Region Ost können die Beschäftigten keine Unterstützung erwarten, denn REMONDIS als bundesweit größter privater Entsorger hält bekanntermaßen nicht viel von gerechten Tariflöhnen und investiert seine Gewinne lieber in den Aufkauf weiterer Unternehmen", macht die Gewerkschafterin das arbeitnehmerunfreundliche Geschäftsgebaren deutlich. Die ver.di-Forderung nach einer Lohnerhöhung von 2 Euro die Stunde würde lediglich dazu führen, dass das Branchenniveau von 2016 erreicht werde – das Niveau anderer Betriebe sei damit noch lange nicht erreicht.

Gibt die MEBRA als Arbeitgeber nach dem Warnstreik am Freitag kein verhandlungsfähiges Angebot ab und lädt zu einem neuen Verhandlungstermin ein, kündigt die Gewerkschafterin die Ausweitung der Streiks an.