Neuruppin Die Stadt Neuruppin lockert ihre Corona-Regeln: Zum 1. September werden die Turnhallen, die bisher nur für den Schulsport genutzt werden dürfen, auch wieder für den Vereinssport offen stehen.

Dazu wurde laut Stadtsprecherin Michaela Ott ein Rahmenhygieneplan für alle Turnhallen erarbeitet. Die darin beschriebenen Hygienemaßnahmen müssen von allen Sportlern eingehalten werden, appelliert Ott. Beispielsweise sollen die Desinfektionsspender genutzt werden, die in den Hallen angebracht sind. Zudem sind Zeiten fürs Lüften zwischen den verschiedenen Nutzungen festgelegt. Dadurch verringern sich die Zeiten, in denen die Vereine in den Hallen sein können, geringfügig. Vereine müssen Teilnehmerlisten führen. Zuschauer sind nicht erlaubt.

Die Stadt hat zwar besagten Rahmenhygieneplan. Die Vereine müssen aber auch in eigenen Plänen beschreiben, wie der Sport stattfinden wird. "Diese Pläne sind vorab im Amt für Bildung, Kultur und Soziales der Fontanestadt Neuruppin einzureichen", erklärt Michaela Ott. Den städtischen Rahmenhygieneplan können Interessierte auf www.neuruppin.de unter "News und aktuelle Termine" auf der Startseite einsehen.