Stephan Schürer

Fläming Fast jeder zweite Bürger unseres Landes gehört zu den Senioren. Die Lebenserwartung steigt und das Rentenalter wird länger. Dennoch ist das Altern nicht aufzuhalten. Die Wissenschaft grübelt. Der Schalter zum "ewigen Leben" auf Erden ist nicht gefunden. Das Altern und das Sterben ist fest in Gottes Lebensentwurf verankert. Gehen wir zunächst der Frage nach: wer ist denn nun alt? Die Amerikaner haben da eine Idee von einer Altersstruktur: 1. Wenn Du an den Nicolaus glaubst. 2. Wenn Du nicht mehr an den Nicolaus glaubst. 3. Wenn Du der Nicolaus bist/ spielst. 4. Wenn Du so aussiehst wie der Nicolaus... Ich persönlich muss mich zwischen 3 und 4 einordnen. Das Altern beginnt nicht mit dem Rentenalter. Schon ab ca. 21 Jahren ist dieser Prozess nachweisbar. Junge Menschen haben das Leben vor sich und wollen in der Regel nichts mit dem Thema zu tun haben. Die mittleren Jahrgänge stehen unter Volldampf: Karriere, Familie, Hausbauen… Bleibt das Thema Altwerden nur an den Alten hängen? Nun wird es spannend! Ein Bibeltext der Weltliteratur gibt Aufschluss. Prediger 12,1ff

(Kurze Erklärung in Klammern) : "Denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend, ehe die bösen Tage kommen und die Jahre nahen, da du wirst sagen: »Sie gefallen mir nicht«; ehe die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne finster werden und die Wolken wiederkommen nach dem Regen (es wird nicht mehr besser), zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen (Arme und Beine) und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so wenige geworden sind (die Zähne), wenn finster werden, die durch die Fenster sehen (Augen, Sehkraft), wenn die Türen an der Gasse sich schließen (Ohren, Hörvermögen), dass die Stimme der Mühle leise wird und sie sich hebt, wie wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges sich neigen (Stimme wird schwach, singen verstummt); wenn man vor Höhen sich fürchtet und sich ängstigt auf dem Wege (Treppensteigen, unsicherer Tritt), wenn der Mandelbaum blüht (graue Haare) und die Heuschrecke sich belädt (Tragen fällt schwer) und die Kaper aufbricht (Appetit und Sexualität lassen nach); denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die Klageleute gehen umher auf der Gasse; ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene Schale zerbricht und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad zerbrochen in den Brunnen fällt. (Sterbeprozess kommt zum Abschluss) Denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat." Vier Fragen und vier kurze Antworten: 1. Für welche Leser ist der Text geschrieben? Für alle, besonders für junge Menschen. 2. Wie schreibt der Prediger über das Alter? In Bildern, respektvoll, zärtlich aber sehr realistisch. Wozu diese Worte? Wir alle sind vergängliche Kreaturen, jede Krankheit erinnert uns daran. 4. Was bedeutet die Botschaft für uns? Unser Leben hat mit Gott zu tun, vom Anfang bis ans Ziel. Wir sollen es einkalkulieren.

