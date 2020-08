Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Auch wenn Großveranstaltungen in Deutschland bis Ende 2020 verboten bleiben: Das Aus für den Neuruppiner Martinimarkt bedeutet diese Entscheidung nicht automatisch.

Laut Axel Leben, Chef der Inkom, wird in der kommenden Woche geklärt, wie es mit dem Markt weitergeht. Das komme auf den genauen Wortlaut in der neuen Verordnung des Landes Brandenburg an, die noch nicht vorliegt. Erst dann ist klar, ob ein Plan B möglich wäre.