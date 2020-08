Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Es geschieht nicht mehr so häufig, dass im Hennigsdorfer Stadtparlament ein Beschluss von allen Abgeordneten mitgetragen wird. Diese Einhelligkeit gab es am Mittwoch, als über den Antrag zum Erhalt der Jobs bei Bombardier abgestimmt wurde. Die Abgeordneten fordern darin Bürgermeister Thomas Günther (SPD) auf, sich auf Landes- und Bundesebene für den Erhalt der Arbeitsplätze und der Arbeitsbedingungen im Hennigsdorfer Werk einzusetzen. Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte Günther zuvor gesagt, dass er sich schriftlich an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wenden wolle. Hintergrund des Appells ist die Auflage der EU-Wettbewerbskommission, dass als Voraussetzung für den Aufkauf Bombardiers durch Alstom die Hennigsdorfer Talent-3-Produktion veräußert werden muss.

Kritik von der AfD

Den Antrag hatten alle Fraktionen gemeinsam formuliert, dabei aber die AfD außen vorgelassen. Petra Röthke-Habeck (Grüne) begründete dies im Parlament: "Die meisten von uns vertrauen Ihrer Partei nicht." AfD-Fraktionschef Dr. Dietmar Buchberger erklärte: "Wir ersparen es Ihnen nicht, dem Antrag zuzustimmen." Gleichzeitig aber kritisierte er dessen Inhalt: "Das ist eine politische Demonstration. Es gibt keine Zuständigkeit für irgendwas." Den schwarzen Peter für die entstandene Situation schob er SPD, CDU, FDP und Grünen zu: "Sie alle sind verantwortlich für die Zustände." Damit bezog er sich darauf, dass diese Parteien dafür gesorgt hätten und es akzeptieren würden, dass die EU in der Verkaufsfrage Einfluss ausüben kann.

Michael Wobst (SPD-Fraktion), bis 2019 Chef des Bombardier-Gesamtbetriebsrats, hingegen die Bedeutung des Beschlusses: "Politik und die Stadt stehen damit zur 110-jährigen Tradition. Vor fünf Jahren sollte die Produktion schon einmal geschlossen werden. Die Talent-Familie ist ein Kind von Hennigsdorf."