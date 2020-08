red

Bad Belzig Der Kreisvolkshochschul-Kurs Nähen für Anfänger startet am 5. September - an drei Sonnabenden jeweils von 9.00 bis 13.00 Uhr. Der Kurs richtet sich an diejenigen, die gern nähen lernen möchten. Gestartet wird mit einer Einführung in die Bestandteile der Nähmaschine und deren Funktionsweise, mit Material-, Nadel- und Garnkunde. Die Teilnehmenden lernen das Zuschneiden und nähen erster eigener Projekte. Weitere Infos und Anmeldung in der KVHS: 033841/45430, info@kvhs-pm.de oder www.kvhs-pm.de.