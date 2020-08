OGA

Kremmen (MOZ) Zwei Schüler sind am Donnerstagnachmittag an der Schule in Kremmen beim Tausch von Tütchen beobachtet worden. Weil eine Lehrerin vermutete, dass es sich um Drogen handeln könnte, zog sie das Tütchen, in dem sich weißes Pulver befand, ein. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Um welche Substanz es sich handelt, war zunächst unklar. Die Polizei nahm aber Ermittlungen zum Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes auf.