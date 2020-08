OGA

Kremmen/Bötzow (MOZ) Auf ähnliche Art und Weise sind zwei Kleintransporter in der Nacht zu Freitag in Kremmen und Bötzow aufgebrochen worden.

In Kremmen hörte ein Mann am Morgen gegen 4 Uhr die Alarmanlage seines Mercedes Sprinter, der an der Dammstraße stand. Kurz darauf stellte er fest, dass die Schiebetür seines Firmenwagens offen stand. Die Diebe hatten aus dem Fahrzeug ein Baustellenradion der Marke SilverCrest gestohlen. Zuvor hatten sie das Schloss der Schiebetür mit einem unbekannten Gegenstand aufgestochen. Die Kripo sicherte Spuren.

Ein Loch in die seitliche Schiebetür eines Kleintransporters schnitten Unbekannte ebenfalls in der Nacht zu Freitag an der Dorfaue in Bötzow. Die Polizei geht davon aus, dass die Diebe Werkzeug im Fahrzeug vermuteten. Sie mussten allerdings ohne Beute weiterziehen. Denn wurde der Schaden mit 750 Euro angegeben. Auch in diesem Fall ermittelt die Kripo.