Janine Richter

Gollmitz Ein Wildschwein hat am Donnerstagabend einen Unfall verursacht, in dessen Folge zwei Menschen verletzt wurden und Totalschaden am Auto entstand.

Der Fahrer eines VW fuhr gegen 21.15 Uhr von Gollmitz in Richtung Templin als in einem Kurvenbereich ein Wildschwein über die Straße rannte. Trotzdem der Fahrer sofort bremste, konnte er einen Zusammenstoß mit dem Tier nicht mehr vermeiden.Der Aufprall war so heftig, dass das Auto gegen einen Baum geschleudert wurde.

Der Fahrer und die Beifahrerin wurden verletzt und mit dem Rettungswagen in das Templiner Krankenhaus gefahren. Am Auto entstand Totalschaden.

Für die Unfallaufnahme war die Landstraße an dieser Stelle bis 23.45 Uhr gesperrt.