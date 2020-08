Judith Melzer-Voigt

Kyritz (MOZ) Keine der Personen, die Kontakt mit der positiv getesteten Kyritzer Schülerin hatten, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das teilte der stellvertretende Landkreis-Sprecher Manuel Krane am Freitag mit.

Die Zwölftklässlerin des Kyritzer Friedrich-Ludwig-Jahn-Gymnasiums war am Mittwoch positiv auf Covid-19 getestet worden. Alle Kontaktpersonen ersten Grades wurden am Donnerstag untersucht. Der Landkreis hat nun mit Blick auf das Gefährdungsrisiko und die Folgen des Unterrichtsausfalls der Abiturklasse folgendes Vorgehen beschlossen: Schüler und Lehrer des zwölften Jahrgangs des Gymnasiums bleiben bis nächsten Freitag, 4. September, in häuslicher Isolation.Allerdings dürfen die betroffenen Personen die Schule ab Dienstag, 1. September, wieder besuchen – vorausgesetzt, sie haben keine Symptome. "Die häusliche Isolierung ist nur zum Zwecke der Teilnahme am Schulunterricht für die Unterrichtszeiten unterbrochen", so Krane.

Die Schüler und Lehrer dürfen das Gymnasium bis zum Ende der Isolation nur mit einem Mund-Nasen-Schutz und unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln betreten. Das gelte auch für den Weg von zu Hause zur Schule und zurück. Die Betroffenen sollen keinen Kontakt zu den restlichen Schülern und Lehrern haben.