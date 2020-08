Janine Richter

Erkner Fünf oder sechs Unbekannten sind am Donnerstag in eine Wohnung in Erkner eingedrungen und haben die Bewohner überfallen.

Sie forderten von den 28- und 24-jährigen Bewohnern der Gartenstraße Bargeld und als sie nichts übergaben, erhielten sie Schläge. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung. Neben einer Geldbörse fanden sie auch ein Handy und nahmen es mit. Dann verschwanden sie unerkannt aus der Wohnung.

Der 28-Jährige trug so schwere Verletzungen davon, dass sie behandelt werden mussten. Der Sachschaden wurde mit rund 1.000 Euro angegeben.

Die Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung zum Einsatz und es wird weiter ermittelt.