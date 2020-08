HGA

Velten (MOZ) Eine 42-jährige Fahrradfahrerin ist am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Poststraße in Velten verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei hatte ihr gegen 7.45 Uhr ein 39-jähriger Autofahrer, der aus der Karl-Liebknecht-Straße, die Vorfahrt genommen. Der Mann soll zwar noch eine Vollbremsung vollzogen haben. Er erfasste die Frau aber dennoch, berichtete die Polizei am Freitagnachmittag. Die verletzte Radfahrerin musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.