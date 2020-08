Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Gesundheitsamt in Frankfurt (Oder) hat die Quarantäne für je eine Schulklasse am Karl-Liebknecht-Gymnasium und an der Astrid-Lindgren-Grundschule wieder aufgehoben.

Insgesamt 40 Kinder aus Frankfurt können sich seit Freitag wieder frei bewegen und auch ihre Schule besuchen, teilte Stadtsprecher Uwe Meier mit. Entgegen zunächst anders lautender Meldungen befinde sich derzeit keine weitere Frankfurter Klasse mehr in Quarantäne, so Meier.

Die beiden erstgenannten Klassen waren vor zwei Wochen in die häusliche Isolation geschickt worden, nachdem dort jeweils ein Kind positiv auf Covid-19 getestet worden war. Die Fälle gingen zurück auf eine Einschulungsfeier in Frankfurt, bei der sich mehrere Personen mit dem Coronavirus infiziert hatten. Nach dem Auftreten weiterer Erkrankungen war der Präsenzunterricht am Karl-Liebknecht-Gymnasium vorübergehend komplett eingestellt worden. Seit Mittwoch ist die Schule wieder offen. Ein Massentest unter mehr als 300 Schülern und Lehrern hatte keine weiteren Neuinfektionen ergeben.

Unterdessen hat sich das Infektionsgeschehen weiter beruhigt. Einen neuen Corona-Fall meldete die Stadt auch am Freitag nicht. Es blieb bei 16 aktiven Infektionen, 52 seit Pandemiebeginn. 45 Personen befinden sich noch in Quarantäne. Die letzten drei Neuerkrankungen in Frankfurt (Oder) waren am 19. August vom Gesundheitsamt gemeldet worden.

Landesweit lag die Zahl der aktiv Erkrankten am Freitagmorgen bei 215. Gegenüber dem Vortag waren von den Gesundheitsämtern 14 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. 3895 Fälle gab es seit Pandemiebeginn in Brandenburg insgesamt, 173 Menschen sind an den Folgen der Erkrankung verstorben.