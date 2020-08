Stefan Zwahr

Mühlenbeck (MOZ) Mühlenbeck. Mit dem 6:0 gegen die Reserve von Eintracht Bötzow gelang dem SV Mühlenbeck am vergangenen Sonnabend ein Start nach Maß. Doch nun bangt der Kreisligist um die drei Punkte. Der Grund: Trainer Dennis Reicke nahm nach vorheriger Absprache mit dem Schiedsrichter vier Wechsel vor. Nun hat sich das Sportgericht der Sache angenommen.

"Makabere Situation"

Für den Umstand, dass die Mühlenbecker in der 75. Minute zum vierten Mal wechselten, gab es nach den Worten des Übungsleiters triftige Gründe. Weit vor dem Spiel hatte dieser das Gespräch mit dem Schiedsrichter-Gespann gesucht, das aus Berlin angereist war. "Ich habe mehrfach explizit nachgefragt, ob fünf Wechsel möglich sind. Die Unparteiischen wollten daraufhin recherchieren." Als Ergebnis habe die Aussage von Referee Furkan Kilic gestanden, dass fünf Wechsel definitiv erlaubt sind.

"In Berlin durfte schon zu diesem Zeitpunkt öfter als drei Mal gewechselt werden. Der Schiedsrichter, der im Rahmen des Austauschprogramms eingesetzt wurde, hat es daher zugelassen", bemerkt Steffen Misdziol an, der von Bötzower Seite schnell über den Fall informiert wurde – nachdem er im Spielbericht bereits den Fauxpas bemerkt hatte.

Der Funktionär betont, dass er die Vereine im Rahmen der Staffeltagung eindeutig belehrt habe. Kurzfassung: Wenngleich in der Bundesliga nach der Coronavirus-Zwangspause mit fünf Spielerwechseln gearbeitet wurde, galt in Brandenburg und damit auch auf Kreisebene am 22. August noch die alte Spielordnung. Danach waren in Punktspielen drei Wechsel pro Mannschaft möglich. Misdziol: "Erst am Dienstag dieser Woche hat der Landesverband im Umlaufverfahren beschlossen, dass ab dem kommenden Wochenende fünfmal gewechselt werden kann." Aus Sicht von Misdziol sei es eine makabere Situation – die aber nichts am Sachverhalt ändern würde. "Ich musste den Fall an das Sportgericht übergeben."

Bei der Verhandlung hofft Mühlenbeck-Trainer Dennis Reicke auf Gnade. "Ich würde einige riesige persönliche Strafe in Kauf nehmen, da es ein Fehler, den ich als Trainer zu verantworten habe. Die Jungs dürfen dafür nicht bestraft werden." Diese hätten das Spiel in allen Belangen dominiert. "Der nun zu verhandelnde Wechsel erfolgte, als es 5:0 stand. Für den Ausgang der Partie spielte das überhaupt keine Rolle."