Oliver Schwers

Schwedt (MOZ) Helle Aufregung: Die kommunale Wohnbauten-Gesellschaft hat den Vertrag für den Wohnverbund gekündigt. Der Block in der Flemsdorfer Straße soll abgerissen werden. In den betreffenden Wohnungen leben derzeit 65 Asylbewerber, die meisten mit einer Duldung oder ungeklärten Verfahren.

Doch was geschieht mit den Menschen? Eine wilde Gerüchteküche spricht von einer Umverteilung auf andere Gemeinschaftsunterkünfte in Angermünde, Prenzlau und Schwedt. Damit würden soziale Kontakte, sich anbahnende Arbeitsverhältnisse, Deutschkurse und andere aufgebaute Beziehungen zusammenbrechen. Mit Empörung haben Partner der Flüchtlingsarbeit auf die Schließung reagiert. "Wir sind besorgt um die aktuellen Bewohner, erstaunt vom Tempo der Schließung und verwirrt, weil im Vorfeld keinerlei Kommunikation mit den Partnern in der Flüchtlingsarbeit stattgefunden hat", heißt es in einem offenen Brief an die Landrätin der Uckermark. Unterzeichnet ist das Schreiben von drei Kirchengemeinden, vom Schwedter Bündnis, der Schutzhütte und Einzelpersonen.

Auszug bis Oktober

Nur aus Gerüchten hätten die Betroffenen erfahren, dass die Umverteilung der Bewohner schon in den nächsten Wochen beginnen und bis Oktober abgeschlossen sein soll. Daraufhin haben sich Bewohner in großer Sorge an die Flüchtlingshelfer gewandt, denn sie wollen in Schwedt bleiben. Die Unterzeichner des Protestbriefes stehen vor einem Rätsel und begreifen nicht, warum die Aktion ausgerechnet in Corona-Zeiten startet und warum Schwedt als größte Stadt der Uckermark dauerhaft aus der Verantwortung entlassen wird.

Doch die Sache ist schon viel länger geplant als angenommen. Nach Auskunft von Tamara Gericke, Integrationsbeauftragte des Kreises, habe es bereits vor etwa einem halben Jahr Gespräche zwischen Schwedt, dem Wohnungsunternehmen und dem Kreis gegeben. "Wir brauchen Wohnungen für Alleinreisende, und das ist schwer", so Tamara Gericke.

Der Landkreis will keinesfalls die Stadt aus der Verantwortung entlassen. Sollte Schwedt nicht in der Lage sein, entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen, werde man ein bebautes Grundstück kaufen oder einen Neubau planen, informiert Kreissozialdezernent Henryk Wichmann. Die Gelder dafür seien vorsorglich bereits im Haushalt eingeplant. Doch bisher ist kein passendes Objekt gefunden worden. Alle Gespräche verliefen ergebnislos. "Die Situation gefällt uns überhaupt nicht", so Wichmann.

Probleme bei Abschiebung

Alleinreisende ohne Aufenthaltstitel bedeuten aber auch ein Risiko für Wohnungsunternehmen, besteht doch jederzeit die Gefahr der Abschiebung. Für Renovierungskosten und Beräumung muss dann der Vermieter aufkommen. In anderen Fällen trat bislang das Sozialamt der Uckermark als Mieter auf, um genau dieses Problem aus der Welt zu schaffen.

"Schwedt zieht sich überhaupt nicht aus der Verantwortung, die Leute sollen bei uns bleiben", so Bürgermeister Jürgen Polzehl. "Wir haben uns immer bemüht, Flüchtlinge unterzubringen." Man werde wie damals nach der Schließung des Asylheims eine Umverteilung vornehmen.

Henryk Wichmann plädiert nun dafür, den Wohnverbund doch noch länger offen zu lassen. Sein Angebot: Bis zur Schaffung einer neuen Gemeinschaftsunterkunft müsse der Block stehen bleiben. Die Frage nach einem Grundstück und Wohnungen könne über einen runden Tisch mit allen Betroffenen geklärt werden. Die Flüchtlingspartner verlangen sofortige Antworten.