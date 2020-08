Eva Loth

Wiesenburg Wer noch einen Kalender mit historischen Ansichten von Wiesenburg/Mark erstehen möchte, sollte sich beeilen. "Fast die Hälfte ist schon weg", bestätigt Dirk Fröhlich, der diesen inzwischen 15. Heimatkalender der Region gestaltet hat.

Erstmalig enthält der Kalender ein Rätsel. Auf einem Foto ist ein Gebäude zu sehen dessen Standort ermittelt werden sollte. Dafür ist eine Karte beigelegt, die mit der Antwort zurückgeschickt oder direkt im Landhandel in der Görzker Straße in Wiesenburg/ Mark abgegeben werden kann. "Einige Karten sind bereits zurück gekommen", so Dirk Fröhlich, "die richtige Antwort war aber noch nicht dabei." Und es gibt dabei auch etwas zu gewinnen, einen 30 Euro Gutschein für den Landhandel.

Angefangen hat die Leidenschaft für Fotografie als Dirk Fröhlich von seiner Druckerei eine Muster CD zugeschickt bekam. Auf dieser war ein Kalender im Tischformat. Er war leicht zu gestalten, also zog Dirk Fröhlich herum und fertigte zahlreiche Fotos aus der Umgebung. Auf der Rückseite gab es dann zusätzlich einige Informationen zu dem Bild. Die Wiesenburger kauften ihn, kamen aber mit der Rückmeldung, er sei ihnen zu klein. Sie wollten einen größeren, in den sie auch ihre Termine eintragen können. Und so entstanden die großen Kalender. Bisher gab es mehrere mit historischen Ansichten, aber auch mit wunderschönen Naturfotos. Auch für weitere Orte der Gemeinde hat Dirk Fröhlich Kalender auf Nachfrage angefertigt.

Dabei ist er kein gelernter Fotograf, sondern Ofensetzer. Das liegt bei Fröhlichs in der Familie. Aber die Auftragslage war in dieser Branche nicht so besonders, so dass Dirk Fröhlich sich im Jahre 2003 im Bereich Fotografie und Webseiten selbstständig machte. Der 43-Jährige kam eher zufällig zum Fotografieren. Er wollte es ausprobieren und zog anfangs mit einer billigen Webcam durch die Umgebung. Erst nach und nach wurde das Equipment aufgerüstet. Er entwarf und druckte erste Postkarten von Wiesenburg.

Bekannt ist Dirk Fröhlich vielen Personen durch seine Fotos in der lokalen Presse, wie BRAWO. Dass er zur Zeitung kam, ist eigentlich Schuld der leider viel zu früh verstorbenen Christa Krüger, bekannt durch viele Gedichte und Erzählungen. Bei einer gemeinsamen Zusammenarbeit sagte diese: "Schick doch mal was zur BRAWO." Gesagt, getan. Inzwischen hat sich Dirk Fröhlich viel Neues einfallen lassen. So gibt es zum Beispiel das Flämory. Das Memoryspiel existiert in einer kleinen Version zum mitnehmen und verschenken, aber auch in einer großen. Für ein Parkfest hatte Parkleiter Ulrich Jarke eine Version bestellt, bei der die Karten 40x40 Zentimeter groß waren.

Und man darf auf neue Ideen gespannt sein. "Ich bin grade dabei, etwas anderes auszuspinnen", sagt Dirk Fröhlich schmunzelnd.