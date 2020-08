Rosen für die Oder: Leandra (6) wirft in Aurith mit Schwung eine rote Rose in den Grenzfluss. © Foto: Frank Groneberg

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Total verängstigt ist eine 96-jährige Frau aus Eisenhüttenstadt von einem Einkauf am Nachmittag in ihre Wohnung zurückgekehrt. Sie wurde von einem Unbekannten attackiert, der dann wieder verschwand. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Doch was war passiert? Darüber kann die Polizeidirektion Ost Auskunft geben: Die alte Dame, die laut der Kriminalhauptkommissarin noch immer sehr fit sei und wesentlich jünger wirke, sei am 20. August – es war ein sehr heißer Tag – in einen Supermarkt in der Nähe gelaufen. Gegen 14 Uhr war sie dann wieder auf dem Heimweg und lief durch das Wohngebiet Brunnenring. Menschenleer sei es gewesen, habe sich die Seniorin in ihrer Aussage erinnert, und dies dort auf die Hitze geschoben. Nur ein Mann sei ihr entgegengekommen. Kurz darauf, als sie mit ihrem Rollator durch einen Tunnel lief, umfasste jemand von hinten ihren Hals, würgte sie und schüttelte sie, ohne dabei zu sprechen.

Der Täter schwieg

Dann ließ der Unbekannte von ihr ab. Die alte Dame, die laut Polizei keine Handtasche dabei, sondern ihr Geld und ihren Schlüssel in der Hosentasche hatte, lief weiter, wusste gar nicht recht, wie ihr geschah, als sich der Übergriff im nächsten Tunnel wiederholte. Wieder wurde sie gewürgt, wieder wortlos geschüttelt. Bis zur Haustür muss der Mann sie verfolgt haben. Laut Polizei riss er ihr den Schlüssel aus der Hand, als sie die Haustür aufschließen wollte. Sie habe diesen jedoch zurückerobert. Der Täter blieb vor der Tür stehen.

Da die Frau geschockt, aber nicht verletzt war, erzählte sie von den Übergriffen zunächst nur ihrem Sohn und ihrer Nachbarin. Die ermutigten sie, zur Polizei zu gehen. "Das war richtig so", findet Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion. Möglicherweise habe der Unbekannte schon andere Personen auf diese Art und Weise angegriffen. Sollte dies der Fall sein, sollen sich die Betroffenen umgehend bei der Kriminalpolizei melden, die in dem Fall ermittelt. Der alten Dame gehe es körperlich gut, die Polizei nimmt ihre Angaben sehr ernst.

Gegenwärtig geht die 96-Jährige davon aus, dass es sich bei dem Täter um den Mann gehandelt hat, der ihr zuvor entgegengekommen war. Diesen beschreibt sie wie folgt: Der Unbekannte soll etwa 1,75 Meter groß gewesen sein und hatte hellgraue Arbeitssachen an. Vom Alter her könnte er Mitte 30 sein. Er habe schütteres blondes Haar gehabt, keinen Bart und keine Brille.

Die Polizei bittet darum, dass sich mögliche Zeugen des Übergriffs oder weitere Opfer melden unter 033615680.