Siegmar Trenkler

Molchow (MOZ) Rund 44 Monate, nachdem die alte Holzbrücke in Molchow gesperrt worden ist, wurde am Freitagnachmittag der Nachfolgebau für die Öffentlichkeit freigegeben. Das Projekt, das nach aktuellen Aussagen der Stadtverwaltung rund 2,5 Millionen Euro gekostet hat, sollte ursprünglich nur 800 000 Euro kosten. Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (Pro Ruppin) machte daher bei der Eröffnung nicht viele Worte: "Endlich fertig", verkündete er lediglich.

Wegen der enormen Kostensteigerungen sowie des immer wieder verzögerten Bauablaufs mischt sich in die Freude der Molchower auch der Frust. Eine Gruppe von fachkundigen Bürgern hat Beweise für das gesammelt, was sie ein "Fiasko" nennt und hat sich mit einem zehnseitigen Memorandum samt Fotodokumentation an mehrere Institutionen und politische Ebenen gewandt. Die Initiatoren hoffen auf eine unabhängige Untersuchung einer oder mehrerer Instanzen "mit größtmöglicher Distanz". Empfänger sind neben renommierten Medien und öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern auch der Landtag, der Landrat, vor allem aber der Bund für Umwelt und Natur, der Bundes- und der Landesrechnungshof sowie der Bund der Steuerzahler.

Neben der Steuergeldverschwendung wird in dem Schreiben das Missverhältnis zwischen Aufwand und Kosten kritisiert, da Brücken, wie sie in Molchow errichtet wurden, vornehmlich als Straßen-, Autobahn- oder Eisenbahnbrücken eingesetzt werden. In Molchow aber dürfen nur Fußgänger und Radfahrer das Bauwerk nutzen. Eine gestalterische Deplatziertheit, unzureichende kritische Projektkontrolle durch die kommunale Verwaltung und die Stadtverordnetenversammlung und ein "durchgängiges Abweisen qualifizierter Bürgerbeteiligung beziehungsweise Beratungsresistenz" wird dem Vorhaben genauso attestiert wie mangelhaftes Projektmanagement und eine "gänzlich missratene Zeitplanung".