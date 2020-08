Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Adventsshopping statt Weihnachtsmarktbummel, das ist der Kompromiss, auf den sich die Mitglieder der Initiative Innenstadtentwicklung bei ihrem elften Treffen in dieser Woche geeignet haben. Nachdem schon vorher klar war, dass wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr auf die 2019 so prägenden und gemütlichen Höfe beim ersten Zehdenicker Laternenzauber verzichtet werden musste, wurde auch die Alternative einer weihnachtlichen Meile mit Buden angesichts der Abstandsregeln verworfen, weil eine Begrenzung der Besucherzahlen aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich wäre, teilte Uta Kupsch von der Stadtverwaltung Zehdenick mit. Vorgeschlagen wurde, am 5. Dezember zu einem Adventsshopping in die Altstadt einzuladen. "Wie jedes Jahr wird die große Tanne auf dem Marktplatz stehen, es werden auch wieder die kleinen Tannenbäume an den Lichtmasten aufgestellt und an diesem Tag können zahlreiche Baumstammlaternen die Innenstadt schmücken. Gefragt sind jetzt die Händler und Dienstleister, sich mit verlängerten und möglichst einheitlichen Öffnungszeiten, individuellen Angeboten oder der einen oder anderen kleinen Überraschungen den Kunden zu präsentieren und diese in die Geschäfte zu locken. Und warum nicht den Bummel mit einem adventlichen Abendessen in der Gaststätte zu beenden?", regte Uta Kupsch zum Mitmachen an. Seitens der Verwaltung sei zugesagt worden, dass die Freiflächen vor den jeweiligen Einrichtungen für die Angebotspräsentation oder kleine Aktionen genutzt werden können. "Diese Ideen stießen auf große Zustimmung in der Runde. Jetzt müssen sie von den einzelnen Partnern aufgegriffen und weiter ausgebaut werden. Die Wirtschaftsförderung der Stadt steht natürlich gern hilfreich zur Seite", verspricht die Marketingbeauftragte der Kommune Unterstützung.