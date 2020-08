Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer in Bussen, Bahnen und Geschäften keine Masken tragen will, soll in Brandenburg bald ein Bußgeld von mindestens 50 Euro zahlen. So haben es die Länderchefs – mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt – am Donnerstag mit Kanzlerin Angela Merkel verabredet. Auch in Frankfurt (Oder) dürfte damit vor allem auf das Ordnungsamt, nach dem Lockdown im Frühjahr, jetzt erneut viel Arbeit zukommen.

Laut Pressereferentin Kora Kutschbach wurden seitens der Stadt seit Beginn der Pandemie mehr als 180 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Eindämmungs- und Umgangsverordnungen bearbeitet. Die Meldungen kamen dabei nicht nur vom Ordnungs-, Gewerbe- und Gesundheitsamt sondern auch von der Polizei, der Staatsanwaltschaft und dem Zoll. Daraus resultierten am Ende insgesamt 31 Verfahren mit je 50 Euro Bußgeld. "In allen Fällen handelte es sich bei den Verstößen um fehlenden Mindestabstand", so Kora Kutschbach.

Vereinzelt habe es auch Hinweise und Meldungen zu Quarantänebrechern gegeben – gut 250 Frankfurterinnen und Frankfurter mussten bereits in häusliche Isolation. Doch Beschäftigte des Gesundheitsamtes seien in diesen Fällen regelmäßig vor Ort gewesen und hätten Überzeugungsarbeit geleistet. Zu einer Anzeige kam es nicht. In einem Fall allerdings war ein Betroffener zur Klärung eines Vorwurfs durch die Polizei ausgeschrieben worden.

Die Polizei unterstützt die Landkreise bei der Bekämpfung der Pandemie im Zuge der Amtshilfe. Die meisten der von den Beamten erfassten Verstöße werden dabei zur weiteren Bearbeitung an die Gesundheitsämter übermittelt, erklärt Roland Kamenz von der Pressestelle der Polizeidirektion Ost. In mindestens drei Fällen in Frankfurt ermittelte die Polizei jedoch auch selbst. Genauere Angaben zu den nach dem Infektionsschutzgesetz begangenen Straftaten seien derzeit nicht möglich, so Roland Kamenz.

Allerdings bestätigten er wie auch die Stadtverwaltung eine Anzeige und Ermittlungen gegen einen Maskenverweigerer aus Frankfurt. Nach der noch gültigen Umgangsverordnung muss aktuell zwar kein Bußgeld zahlen, wer ohne Mund-Nasen-Bedeckung beispielsweise im Nahverkehr angetroffen wird. Trotzdem gibt es eine Pflicht, von der nur befreit ist, wer ein entsprechendes ärztliches Attest vorweisen kann. Bei Kontrollen im Stadtgebiet legten in den vergangenen Wochen vereinzelt Personen gefälschte Bescheinigungen vor. "In einem Fall ist es zu einer Strafanzeige durch das Gesundheitsamt gekommen", berichtet Kora Kutschbach. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des "Gebrauchs unrichtiger Gesundheitszeugnisse" (§ 279 StGB).

Seltener Straftatbestand

Sollte der Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben werden, wäre dies ein Novum für die Frankfurter Strafverfolgungsbehörde. Derzeit seien weder Verfahren wegen Gebrauchs, noch wegen des Ausstellens unrichtiger oder der Fälschung von Gesundheitszeugnissen in Bezug auf die Maskenpflicht anhängig. Auch habe es unabhängig von Corona in der letzten Zeit keine Anklagen zu den genannten Straftatbeständen gegeben, berichtet Pressesprecher Thies Petersen.

Im Internet sind auf diversen Portalen Blankoatteste im Umlauf. Laut Medienberichten ermittelt deshalb beispielsweise die Staatsanwaltschaft in Kassel gegen einen Urologen und Verschwörungstheoretiker, der zigtausende Atteste zum Download zur Verfügung gestellt haben soll. Wer eine solche Blanko-Bescheinigung benutzt, um die Maskenpflicht zu umgehen, muss mit einer Strafanzeige rechnen – und bald auch mit einem Bußgeld.