Ingo Mikat

Lebus Beim dritten Handwerkercamp auf dem Gelände der Herberge Mückenbusch erlebten am Freitag Kinder aus Frankfurt und Lebus Handwerk zum Ausprobieren und Anfassen. Angereist waren Schüler der Frankfurter Lessing-, Friedens-, Kästner- und Hansa-Schule. Zu ihnen stieß eine Gruppe von Burgschülern aus Lebus.

Sven van Dyk, Initiator des Camps und Obermeister der Maler & Lackiererinnung Oderland, dankte zur Eröffnung allen an der Veranstaltung beteiligten Handwerker sowie Firmen, Institutionen und ehrenamtliche Helfer die Präsentation. Frankfurts Bürgermeister Claus Junghanns, forderte die Schüler auf: "Ihr habt heute Gelegenheit unterschiedliche Handwerksberufe kennen zu lernen. Nutzt die Gelegenheit zum Fragen stellen, probiert Euch aus, nehmt alles einfach einmal selbst in die Hand." Er lobte besonders das Engagement von Sven Dyk für die Nachwuchsgewinnung.

Dem schloss sich Schirmherr Florian Engel, an und erklärte: "Es kommt auf jeden Einzelnen an, etwas anzupacken. Es ist toll, dass Sven so viele Leute mitziehen konnte. Unser Land braucht viel mehr Svens.", so der Sprecher der Landesregierung. Und an die Handwerker gewandt: "Es ist große Klasse, dass ihr heute mal nicht auf euren Baustellen seid, sondern hier in Lebus den Schülern Hilfe für ihre zukünftige Berufswahl gebt." Unter großem Beifall überreichte der Vertreter der Sparkasse Oder-Spree, Maik Becker, Fachverantwortlicher für Gewerbekunden, Sven Dyk einen Förderscheck für die Veranstaltung in Höhe von 1000 Euro. Anschließend startete das Campprogramm.

Die Schüler besuchten, eingeordnet in kleine Gruppen abwechselnd, zeitversetzt alle von den Handwerksbetrieben, Firmen und Einrichtungen eingerichteten und betreuten über 20 Aktionsstationen. Dabei konnten sie sich unter anderem bei Stephan Golz vom Berufs Förderwerk e.V. der Bauwirtschaft Frankfurt mit Holzbearbeitungstechniken vertraut machen. Lea Krause und Jesy Schnapp von der 7. Klasse der Frankfurter Lessingschule probierten bei ihm eine große Holzsäge aus. Beatrice Kerber vom Raumausstatter Ahlert zeigte den Schülern Chris-Leon Kottke, Leonel Schalk und Luca Moser, wie man ein Sitzkissen näht. Praktisch erprobten sich auch Ilina, Nova, Greta und Klara aus der 6b der Lebuser Burgschule. Ihr erster Anlaufpunkt war ein Stand des Bildungswerkes der Wirtschaft.

Nach Besichtigung von zwei modernen 3D-Druckern durften sie unter Anleitung von Malgorzata Krüger und Dirk Knie ansprechende kleine Blumen aus Kupferblech anfertigen. Die Campteilnehmer lernten bei der Firma Perlwitz, wie man individuell beschriftete Lederschlüsselanhänger anfertigt. Bei der Stahlbaufirma Gersdorf & Richter entstanden Metallwürfel und im Kochbus gehörte zur dort angebotenen Pommes-Verköstigung nicht nur das Frittieren von Kartoffelstiften, sondern auch das Kartoffelschälen. Bei der Firma Haustechnik erfuhren die Kids zudem, wie der Spülkasten einer Toilette funktioniert und bei der Firma Tim Scheffler Garten- und Landschaftsbau konnten sie sogar einen Bagger ausprobieren.

Lichtexperimente mit Optiker

Für Überraschungen sorgten Lichtexperimente an einer optischen Bank der Lebuser Optiker Christian Nerling und Irena Neumann. Heutige Schülerinnen interessiert, wie sich im Verlauf des Camps zeigte, nicht nur das Nagellackier-Angebot von Anika Breetsch (Die Kosmetik Eule), sondern auch ein spezielles Sicherheitsschneidgerät für Kabel der E.DIS oder eine Schaltungsaufbauaufgabe bei der Firma Elektro Jahn. Alle gebotenen Eindrücke zu verarbeiten - es stellten sich ja noch viele weitere Berufsgruppen wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, Schornsteinfeger, Imker, Maler usw. vor - wird bei den Schülern wohl einige Zeit dauern. Zu einem besonderen Höhepunkt gestaltete sich der Besuch der Boxlegende Axel Schulz. Er sorgte mit Mitgliedern des Fördervereins der Lebuser Feuerwehr für leckere Bratwürste.